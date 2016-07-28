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27 يوليو 2016
الخميس 22 شوال 1437 هـ - 28 يوليو 2016
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الخميس 22 شوال 1437 هـ - 28 يوليو 2016
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الخميس 22 شوال 1437 هـ - 28 يوليو 2016
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الخميس 22 شوال 1437 هـ - 28 يوليو 2016
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الخميس 22 شوال 1437 هـ - 28 يوليو 2016
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الخميس 22 شوال 1437 هـ - 28 يوليو 2016
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الخميس 22 شوال 1437 هـ - 28 يوليو 2016
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