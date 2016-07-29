عبدالله أبكر: طموحنا كبير في أولمبياد ريو

يطمح العداء السعودي أبكر فخور، بأن تكون مشاركته الأولمبية الأولى في البرازيل، دافع كبير لتحقيق عطاءات كبيرة في السنوات المقبلة عبر المشاركة في بطولات عالمية بجوار لاعبين كبار، وهو ما يمثل أحد أحلامه من خلال هذا التجمع العالمي.

وقال في تصريحات لـ"قناة العربية": "كل شيء متوفر لنا وان شاء الله احاول اقدم كل ما لدي في الفرصة المقبلة وأنا فخور جدا باللعب في الأولمبياد".

وحول مشاركته السابقة: "شاركت في سباق 100 متر مسبقا وفي السباق الثاني حطمت الرقم السعودي الموجود والقادم افضل".

وحول استعداده لأولمبياد ريو: "الاستعداد جدا مختلف وعلى قدر عال ومعي لاعبين كبار في العاب القوى يتدربون مثل تايسون قاي ويوسف مسرحي".

