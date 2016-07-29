اتحاد رفع الأثقال يمنع الروسيين عن الأولمبياد

قال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اليوم الجمعة إنه منع الفريق الروسي من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو الشهر المقبل بسبب اتهامات بالمنشطات.



وأضاف الاتحاد الدولي أن بعض الرباعين الروس وردت أسماؤهم في تقرير أعدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كشف عن استخدام للمواد المحفزة للأداء برعاية الدولة في روسيا.



وقال الاتحاد الدولي في بيان "سمعة رياضة رفع الأثقال تضررت بشدة عدة مرات عن طريق الروس. وبالتالي تم فرض العقوبة المناسبة من أجل استعادة صورة الرياضة."