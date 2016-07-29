العكايشي لـ"العربية.نت": لا أعرف من الاتحاد سوى نور

أشار أحمد العكايشي، المهاجم الجديد لفريق اتحاد جدة، إلى عدم معرفته بعناصر الفريق حالياً جيداً باستثناء القائد المعتزل محمد نور الذي يعتبره نجماً كبيراً في سماء الكرة السعودية برفقة المهاجم سامي الجابر.

وتعاقد الاتحاديون يوم الأربعاء مع العكايشي البالغ 27 عاماً والقادم من صفوف النجم الساحلي التونسي ضمن عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم وبقيمة وصلت إلى مليوني يورو، فيما تم دفع قيمتها إثر تألق رأس الحربة في منافسة الدوري الموسم الفائت عبر تسجيله 12 هدفاً في 23 مباراة.

وقال العكايشي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "قدمت إلى الاتحاد من أجل تحقيق طموحات الإدارة والجماهير وتسجيل إنجاز جديد، أتمنى أن أكون فألاً حسنا على النادي ونعمل على صنع سنة مثالية، ولكن في المقابل لا بد أن نعمل ونتعب ونضع كافة جهدنا في التمرينات والمواجهات لأن التتويج باللقب أمر غير سهل".

وحول معرفته باللاعبين الحاليين في فريق الاتحاد، قال: "لا أعرف الكثير عن اللاعبين الحاليين، ممكن اللاعب فهد الأنصاري بحكم أنه أحد اللاعبين الكبار في تلك المنطقة، وسبب عدم إلمامي يعود لاختلاف الأجواء والتنافس والمسابقات بين قارتي آسيا وإفريقيا". وزاد: "عبر تاريخ اتحاد جدة أعرف محمد نور وهو مثال كبير وأحد أبرز اللاعبين السعوديين، وأيضا هناك سامي الجابر ضمن الأسماء الموجودة في ذهني".

وأكد لاعب إنجلوشتاد الألماني السابق، أنه أخذ بنصيحة مواطنه أمين الشرميطي الذي احترف في صفوف الاتحاد عام 2009: "أخبرني الشرميطي أن الاتحاد فريق كبير وسوف يحقق لي طموحاتي وأيضا البيئة في مدينة جدة رائعة، كذلك كنت على تواصل مع زميلي المصري محمود كهربا قبل وأثناء المفاوضات والحمد لله انتهت الأمور على خير".

وكان أحمد العكايشي قد أحرز قبل ثلاثة أيام هدف الفوز لفريقه النجم الساحلي على أهلي طرابلس الليبي ضمن بطولة الكأس الأفريقية، وهو ما يؤكد جهوزية اللاعب من الناحيتين البدنية – الفنية، فيما يتوقع اللاعب وصوله إلى المملكة خلال يومين حالما يتسلم تأشيرة الدخول.