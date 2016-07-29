تنفيذي الأولمبية السعودية: قضية مسرحي لا تزال منظورة

أكد حسام القرشي، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية السعودية، أن قضية العداء يوسف مسرحي لا تزال منظورة لدى لجنة مكافحة المنشطات بعد سقوطه في الاختبار قبل مشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وقال القرشي في مقابلة خاصة لـ"العربية.نت": "قضية مسرحي لا تزال قيد النظر، إذ تم سحب عينة واكتشاف مادة محظورة، ولجنة مكافحة المنشطات أوقفت اللاعب بشكل مؤقت، وسوف يتم إيقافه عن أولمبياد البرازيل". ويكمل: "ولكن في لجنة الاستماع سوف تستمتع إليه وتأخذ القرار المناسب ومن المتوقع عقد جلسة في 7 اغسطس".

وحول استعدادات المملكة في الأولمبياد المقبل، قال المسؤول السعودي: "لدينا 11 لاعبا ولاعبة في الأولمبياد، الاستعدادات اللي حصلت هذه المرة مختلفة عن السابقة، تم التنسيق بين الأولمبية والاتحادات". وعن اللاعبين وجاهزيتهم قبل خوض المنافسة: "مثلا لدينا طارق العمري ومخلد العتيبي يحصلان على تدريب قوي في المغرب، وعبدالله ابكر يتدرب في أميركا، وسليمان الحماد يتدرب في المجر". بجانب أسماء أخرى تلقى تدريبا مكثفا في معسكرات محترفة خارج البلاد.

وختم القرشي حديثه قائلاً: "نحن نستثمر في لاعبينا مثل اللاعبين الأجانب، لدينا المنظومة الرياضية بحاجة إلى تطوير، ونحن ما زلنا نحاول تقييمها وبصدد ذلك من أجل رفع منزلة الرياضة السعودية".