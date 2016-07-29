دور خارجي مؤثر

اعتمدت الحركة الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة اللعب النظيف طوال تاريخها، وسعت إلى تحقيق النتائج الإيجابية محافظة على شرف المهنة ونظامها الأخلاقي، ودأبت على ألا تلطخ سمعتها النظيفة مهما كانت الإغراءات والمحفزات، لذا، حافظت رياضتنا على مكانة دولية مرموقة بسبب حرصها الدائم على تطبيق معايير التنافس الشريف النظيف.

في بعض الأحيان تخسر منتخباتنا للفئات العمرية في المنافسات الخارجية بسبب تزوير أعمار لاعبي المنافسين، ونخسر في منافسات الألعاب الفردية لأننا لم نلجأ إلى التحايل على القانون من خلال استخدام منشطات تحت عناوين كثيرة منها الوصفات الطبية المزيفة.

هذا نصر كبير لرياضتنا يسجله التاريخ بأحرف من نور، وأن الحفاظ على هذا النهج هو مبدأ إماراتي واضح للجميع.

الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة غلوب سكان لمصلحة إذاعة بي بي سي البريطانية أظهر أن بعض الجماهير ترى أن تعاطي المنشطات في الألعاب الأولمبية يقلل من متابعتهم لهذا الحدث الرياضي الدولي، وعليه فإن هذا الخطر المحدق بالدورات الأولمبية ربما يؤثر سلباً في تمويل الأولمبياد ويقلل حجم الموارد المالية، وبالتالي يتأثر المُنتج العام للحدث الدولي.

على اتحاداتنا الرياضية أن تلعب دوراً خارجياً مؤثراً من أجل أن تضع حداً لآفة المنشطات، فعندما ينتصر الفساد تفقد البطولات قيمتها وتبقى شكلاً بلا مضمون.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية