سام هو المناسب لـ "الأسود"

أعتقد أن سام ألاردايس يمكن أن يكون الرجل الذي لطالما انتظره المنتخب الإنجليزي..

غروره كفيل بأن يكون جدارا منيعا أمام أي لاعب يريد الخروج عن السياق، لا أعتقد أنه يسمح بالتهاون أو الظهور بوجه شاحب، هذا بالضبط ما نحتاجه في المنتخب، إنجلترا لم تنتج سلعة باهظة الثمن في البطولات الكبرى منذ سنين، اللاعبون كانوا أقوياء لكنهم لم يستطيعوا فرض أنفسهم كما يجب أمام البقية، لا يمكن أن نقول إن الفارق في المستوى، بل كانوا محتاجين إلى مدرب يعرف كيفية إبراز إمكاناتهم خلال البطولات، الآن لدى إنجلترا العديد من اللاعبين الجيدين وهناك لاعبون شباب رائعون بإمكانهم تقديم الكثير في السنوات المقبلة، أتحدث عن ستونز، باركلي، راشفورد، آلي، كاين، داير وآخرين، لدينا نواة جيدة لمجموعة بإمكانها التتويج بلقب أوروبي أو عالمي، نحن فقط بحاجة إلى المدرب الذي يمكن أن يخرجهم من الدائرة الضيقة التي يتواجدون فيها، هم يحتاجون إلى الحرية، شخصيا، أثق في قدرات سام على تقديم منتخب ممتع لـ الإنجليز، لا أقول إننا الأفضل لكن سام سيراقب هؤلاء اللاعبين أسبوعيا وسيختار أفضلهم لتمثيل "الأسود"، والأكيد أنه سينجح في إيجاد التناسق خلال فترة قصيرة، عليه أيضا أن يزيل عقدة البعض من المنتخب، فهاري كاين مثلا كان هدافا في الدوري الإنجليزي وواحدا من أبرز المهاجمين في العالم، غير أنه بدا خجولا جدا في "الأورو"، على مدار 15 سنة الأخيرة كانت إنجلترا تملك لاعبين في أعلى مستوى لكنها لم تحقق شيئا، الآن حان وقت الفوز، يجب التخلص من الخوف والعودة إلى مصاف الكبار.

*نقلا عن الهداف الجزائرية