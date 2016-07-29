فينغر يعترف: أحتاج لمهاجم جديد بالفريق

قال أرسين فينغر، مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه يريد التعاقد مع مهاجم آخر لتعزيز الخط الأمامي قبل بداية الموسم الجديد.

وأحبط اولمبيك ليون الفرنسي مساعي ارسنال لتعزيز خط هجومه بعدما أعلن هذا الأسبوع رفض عرض بقيمة 29 مليون جنيه استرليني (38.26 مليون دولار) لضم المهاجم ألكسندر لاكازيت.

ولم تنجح كذلك مساعي فينغر في التعاقد مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية عندما قرر المهاجم تمديد عقده مع فريقه الحالي.

كما ربطت وسائل إعلام بريطانية المهاجم غونزالو هيغوين بالانتقال إلى ارسنال قبل أن ينضم ليوفنتوس بطل ايطاليا بينما كان اللاعب الياباني الدولي تاكوما اسانو (21 عاما) هو المهاجم الوحيد الذي تعاقد مع ارسنال خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأبلغ فينغر الصحافيين - بعد الفوز 2-1 على فريق نجوم الدوري الأميركي لكرة القدم في إطار استعداداته للموسم الجديد - "حتى الآن لم أرالكثير من الخيارات الهجومية على مستوى اللاعبين ذوي الخبرة."

وتابع "كما أن هناك عددا من اللاعبين الذين لم يخوضوا مواجهة (نجوم الدوري الأمريكي) مثل (سانتي) كازورلا وبالطبع (مسعود) اوزيل و(ارون) رامسي وكذلك فان (اوليفييه) جيرو ليس موجودا هنا."

وأضاف "لذا فلدينا خيارات ولكننا سنظل نبحث عن خيار آخر".

وقال ايفان جازيديس الرئيس التنفيذي لارسنال إن النادي لا يتمتع بالقوة المالية للتفوق على منافسيه في الدوري في فترة الانتقالات ووصف فينجر إنفاق الأموال ببذخ على اللاعبين في الآونة الأخيرة بأنه "مخيف".

وقال "أعتقد أنه بغض النظر عما ستفعل فلن يكون هذا كافيا".

وتابع "في الدوري الإنجليزي الممتاز كل الأندية طموحة للغاية. وفي ظل قيم الصفقات الحالية.. فان الوضع مخيف للغاية. لكنني أعتقد أننا نعرف ما علينا فعله".

وسيستهل ارسنال مشواره في الدوري الموسم الجديد باستضافة ليفربول في 14 أغسطس آب المقبل.