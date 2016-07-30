إشبيلية يتعاقد مع المهاجم الفرنسي وسام بن يدر

تعاقد نادي اشبيلية الإسباني مع مهاجم تولوز الفرنسي وسام بن يدر، اليوم السبت، في محاولة لتعويض رحيل كيفن غاميرو المنتقل الى أتلتيكو مدريد اليوم ايضا.

ووقع بن يدر عل عقد لمدة خمس سنوات مقابل 9 ملايين يورو علما أنه تألق في صفوف تولوز الموسم الفائت وسجل له 23 هدفا وساهم في بقائه ضمن اندية النخبة.

وقال النادي الاندلسي على مدونة تويتر "سيخضع بن يدر للفحص الطبي الروتيني قبل اتمام الاجراءات اللازمة".

يذكر ان اشبيلية تعاقد مع المدرب الارجنتيني خورجي سامباولي خلفا لاوناي ايمري الذي قاده الى احراز الدوري الاوروبي ثلاث مرات متتالية في المواسم الاخيرة والمنتقل لتدريب باريس سان جرمان الفرنسي.