التعاون في الدوحة من أجل مباراتين وديتين

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، إلى قطر مساء اليوم الجمعة، لمواصلة البرنامج الإعدادي الذي يقيمه الفريق في بريدة، بعد عودته من معسكره الخارجي الذي أقيم في هولندا.

ويخوض التعاون، خلال معسكره في العاصمة القطرية الدوحة، لقاءين وديين، أمام الخريطيات والأهلي القطريين غدا وبعد غد.

وتسعى الإدارة لتأمين لقاء ودي أخير يقام في الـ5 من أغسطس/آب المقبل، قبل انطلاق دوري عبداللطيف جميل للمحترفين بسبعة أيام.

وسيواصل الهولندي داريو كالزيتش، في معسكر الدوحة، ما بدأه المدرب في معسكر هولندا، حيث سيكثف تدريبات اللياقة، بهدف المحافظة على معدل اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة إلى إجراء تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة.

وشارك لاعب خط الوسط صقر عطيف، في تدريبات الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة، التي لحقت به في المعسكر الخارجي، في حين يواصل اللاعب إبراهيم الطلحي برنامجه اللياقي، قبل العودة للتدريبات الجماعية.