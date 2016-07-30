الديون جنون

تحدثت قبل أيام مع أحد المدربين البرتغاليين ممن سبق لهم العمل في المملكة قدمت له التهنئة بفوز منتخب بلاده بالبطولة الأوربية وتحدثنا عن أمور كثيرة تخص منتخب البرتغال في البطولة خاصة بداية الفريق وصعوبة تأهله ! قال لي أننا جميعاً نحتاج لقليل أو كثير من الحظ لتحقيق أحلامنا، من جانبه سألني عن أحوال الكرة السعودية وأجبته ان ديون الأندية هي حديث المدينة ( talk of the town ) سألني عن حجم الديون قلت له انها تلامس 80 مليون دولار لبعض الأندية ضحك كثيراً وقال هذا جنون ! كيف تم صرف مثل تلك المبالغ وما هي مخرجات تلك الديون ؟ قلت له ان الأمر لا يعنيني فأنا بعيد عن الأندية وتناقضاتها، قال عذراً فيما اقول ولكن انديتكم لم تحقق ما يستحق على المستوى الآسيوي حتى فنياً لم نشاهد نقلات تستحق ان يصرف عليها كل هذه الأموال، انظر الى موقع منتخبكم في سلم الترتيب العالمي فيكفي ان تعرف انه مازال بعيداً عن المشاركة في كأس العالم وربما سيطول الانتظار لنراه مره اخرى في ذلك المحفل! لماذا هذا البذخ؟ للامانة هذا البرتغالي سبق وان ذكر لي ان السعوديين يحبون الكرة بجنون وقال ايضاً اننا نملك جميع مقومات النجاح ولكن يعيب علينا غياب احترافية العمل وطريقة اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، انتهى حديثي مع صديقي المدرب ولم أتفاجأ بما قال لانني سمعت مثل هذا الانتقاد من كثير من المدربين الاجانب ولكن للأسف لاحياة لمن تنادي، وبنظرة بسيطة نجد ان مشكلتنا تكمن في المجاملات فأكثر المناصب الرياضية وحتى الإعلامية أعطيت لاسماء غير مؤهلة جيء بها بسبب انها تعرف (فلان او علان ) وهكذا دواليك وهذا بحد ذاته كفيل بعرقلة أي تطوير ويهدم كل ما تحقق من انجازات، على اي حال هناك من قال ان الخصخصة ستغير من هذا الواقع ونحن بالانتظار لعل وعسى انه مع هذه الخصخصة تتحسن الامور مع انني لم اعد اثق في الوعود بعد أن اصبحت هذه الخصخصة مثل ( بيض الصعو) الذي نسمع به ولا أظن اننا سنراها في المستقبل القريب .

وقفه :

يقال ان الاتحاد السعودي سيطلب من الاتحاد الدولي تمديد فترة بقائه متعذراً بتصفيات كأس العالم الذي يخوضها منتخبنا الوطني، أضحكني هذا الطلب واضحكتني اكثر جرأة من كان خلف فكرة التمديد مع كل هذا الفشل، في اعتقادي ان اصحاب القرار في هذا الاتحاد يعيشون بمعزل عن وسطنا الرياضي ولا يعرفون حجم السخط الذي يحمله اكثر الرياضيين على هذا الاتحاد الذي لم يقدم ما يشفع له لتقديم هذا الطلب، بكل امانة اذا كان للفشل عنوان فاتحادنا الموقر اجدر من يحمل هذا اللقب! لو كان الامر بيدي لوضعت (خيال المآته) لادارة الاعمال في الفترة الانتقالية لهذا الاتحاد وانا كلي ثقة ان النتائج ستكون افضل مما شاهدناه في حضرة هذا الاتحاد الموقر.

تلقى الحكام الكثير من الانتقادات نظراً لانهم كانوا يرتدون اللون الازرق اثناء التقاط بعض الصور في معسكرهم الاستعدادي للموسم، اتساءل كيف يمكن ان نثق في اعلام جل منتسبيه كبار في السن صغار في العقل؟، أستغرب طريقة التعاطي مع الامور وطريقة التضخيم التي أصبحت سمة من سماتهم، المضحك ان اكثر من لعب على وتر اللون هم بعض المحسوبين على الاعلام النصراوي!!! فبالرغم مما يواجه ناديهم من مشاكل فهم لا يتركون الهلال باي حال من الاحوال فهو معهم في حلهم وترحالهم، عموماً نحن نتعاطف مع النصر وندعو له من القلب ان يخرج من مأزق الديون عاجلا غير آجل، يستاهل أكثر فارس نجد العالمي.

*نقلا عن الرياضية السعودية