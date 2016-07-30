الشباب وهجر يلتقيان ودياً الخميس المقبل

يواجه فريق الشباب السعودي نظيره هجر في مباراة ودية مساء الخميس المقبل، وذلك بعد عودة فريق الشباب من معسكره الخارجي الإعدادي الذي يختتمه اليوم في مدينة ميرلو الهولندية.

وأعلن المركز الإعلامي بنادي الشباب عن اتفاق أن الفريق الأول سيستكمل تحضيراته في الرياض بإقامة لقاء ودي خامس أمام هجر بعد أن خاض أربعة لقاءات ودية في معسكره الخارجي للاستعداد لبداية الموسم الرياضي الجديد.

ويمر الشباب بمرحلة تجديد، فبعد التعاقد مع المدير الفني السابق للهلال سامي الجابر، تعاقد النادي مع لاعبين من الجزائر (محمد بن يطو وجمال الدين بن عمري، والمهاجم البرازيلي هيبرتي فيرنانديز، والأوروجوياني سبستيان ريباس).