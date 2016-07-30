شباب السعودية لكرة اليد إلى كأس العالم 2017

تأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة اليد رسمياً لنهائيات بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في الجزائر عام 2017 بعده فوزه على كوريا الجنوبية بنتيجة 29-28 في نصف نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد.

الأخضر الشاب سيطر على مجريات الشوط الأول منذ بدايته، حيث لم يشهد الشوط أي تقدم لكوريا الجنوبية، وأنهاه المنتخب السعودي بنتيجة 15-13.

الشوط الثاني شهد منافسة كبيرة بين المنتخبين، وتأثر أداء المنتخب السعودي بعد خروج علي البراهيم بالبطاقة الحمراء بعد ضربه للاعب الكوري وإصابة محمد الباشا.

ووسط تلك الظروف استطاع المنتخب السعودي حسم الأمور بالروح العالية، والرغبة الكبيرة من اللاعبين، وبقراءة فنية من المدرب المحلي فاضل آل سعيد.

وستلاقي السعودية يوم الاثنين القادم في الساعة السادسة مساءً الفائز من مباراة اليابان وقطر في نهائي البطولة.