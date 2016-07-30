مورينيو عن إبراهيموفيتش: إنه متواضع ورائع

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إن زلاتان إبراهيموفيتش يلعب دورا محوريا في إضفاء أجواء ودية بين لاعبي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وإنه لا ينبغي قصر دوره على اللعب كمهاجم وهداف.



وقال مورينيو لمحطة التلفزيون التابعة للنادي "ربما ترى في إبراهيموفيتش شخصا معتدا بذاته كثيرا.. لكنه يفعل ذلك بصورة إيجابية. عندما يكون مع الفريق يكون متواضعا وودودا مع الجميع.. وفي تكامل جيد مع البقية."



وأضاف المدرب المخضرم "زلاتان لاعب رائع وفي التدريبات تشعر على الفور بتأثيره من خلال ما أسميه تأثيرا وتفاعلا إيجابيا... بينه وبين اللاعبين الآخرين."



وتابع "انه يربط بين اللاعبين بصورة رائعة.. انه لاعب رائع. يمكنه أن يلعب في أي مركز داخل الملعب وليس فقط كمسجل للأهداف."



وانضم ابراهيموفيتش إلى الفريق اللندني مؤخرا بعد حصوله على راحة إضافية بعد مشاركته مع المنتخب السويدي في بطولة أوروبا 2016 والتي ودعها من الدور الأول.



ويستعد ابراهيموفيتش (34 عاما) لخوض أولى مبارياته مع يونايتد بعدما انضم لتشكيلة الفريق الإنجليزي التي تستعد لمواجهة غلطه سراي التركي وديا في مدينة جوتنبرغ السويدية في وقت لاحق من اليوم السبت.