يستقبلونهم بالورود

لا يوجد أجمل من ذلك الاستقبال من جانب إدارات الأندية عند تعاقدها مع المدربين أو اللاعبين الجدد، حيث تكون باقات الورود في مقدمة المستقبلين وعبارات الترحيب تملأ المكان والزمان، ناهيك عن الحضور الرسمي والجماهيري الذي عادة ما يغلف الأجواء العامة سواء في المطار أو عند تدشين الحضور الأول في النادي، هكذا اعتدنا أن تفعل إدارات أنديتنا مع تعاقداتها الجديدة، ولكن عند الإخفاق تتناسى كل تلك المواقف ونجد المدرب الذي دخل من الباب الواسع وأمام مرأى ومسمع الجميع، نجده يخرج من الأبواب الخلفية وأحياناً من النافذة، دون أن يراه أحد وفي مقدمتهم الإداريون الذين يتوارون عن الأنظار هرباً.

القضية قد تعود للمهنية التي يفتقدها العديد من الإداريين المنتمين لأنديتنا، حيث نجدهم يتعاملون بمهنية عالية وباحترافية عند التفاوض مع المدربين واللاعبين الأجانب، ولكن عند الإخفاق يتحول التعامل الراقي والاحترام المتبادل إلى شيء آخر يفتقد لأدنى أنواع الاحترام ويتهرب الجميع من المواجهة، ووصل الحال لدى بعض الإدارات أنها أقالت المدرب وتعاقدت مع آخر وهو آخر من يعلم، والبعض يقرأ خبر إقالته من الصحف، الأمر الذي لا يليق أبداً ويخالف واقعنا الجديد الذي يجب أن يرتقي لمستوى المسؤولية.

كلمة أخيرة

الاستقبال بالورود مظهر حضاري والوداع يجب أن يكون كذلك.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية