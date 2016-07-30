يونايتد يهزم غلطة سراي بخمسة أهداف ودياً

احتاج النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى أربع دقائق فقط لافتتاح رصيده من الأهداف في صفوف فريقه الجديد مانشستر يونايتد ليضعه على الطريق الصحيح لتحقيق انتصار سهل على غلطة سراي التركي 5-2 في مباراة ودية أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب اوليفي في استوكهولم.

وبعد مرور 4 دقائق تلقى ايبرا كرة عرضية من الجناح الإكوادوري انطونيو فالنسيا فطار لها بضربة مقصية رائعة مفتتحا التسجيل.

وكان إبراهيموفيتش انتقل الى مانشستر يونايتد قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.

وسيطر مانشستر يونايتد الذي شارك بتشكيلة قوية بعد عودة معظم لاعبيه من اجازاتهم على مجريات اللعب في مطلع المباراة لكن غلطة سراي دخل تدريجيا اجواء المباراة ونجح في ادراك التعادل عبر كرة راسية لسينان غوموس غير المراقب داخل المنطقة (22).

وقبل نهاية الشوط الاول باربع دقائق سدد بروما كرة لولبية استقرت في الزاوية العليا لمرمى الحارس الاسباني دافيد دي خيا مانحا التقدم لفريقه.

ودخل مانشستر يونايتد الشوط الثاني بقوة ونجح في ادراك التعادل عير قائده واين روني من تمريرة عرضية اخرى لفالنسيا (55)، ثم قام المهاجم الشاب ماركوس راشفورد بمجهود فردي رائع داخل المنطقة حيث تخطى مدافعا وعندما حاول مراوغة الحارس الاوروغوياني فرناندو موسليرا اعاقه الاخير ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها روني بنجاح (58).



واستمر الشياطين الحمر في افضليتهم ونجح البلجيكي الدولي مروان فلايني في اضافة الهدف الرابع من كرة رأسية (62)، قبل ان يختتم الاسباني خوان ماتا مهرجان الاهداف بعد لعبة مشتركة رائعة مع مايكل كاريك (75).