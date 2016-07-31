الضغوط ستبدأ يا زيدان

خسر ريال مدريد أمام باريس سان جرمان في أول مباراة تحضيرية للموسم...

هذا أمر سيئ للغاية حتى وإن تعلق الأمر بمواجهة ودية في بداية الموسم، الخسارة دائما ما تشعرني بأنني في حالة نفسية غير جيدة، ولكن يجب أن أقول أن الفريق الرديف لـ الريال هو من لعب الشوط الأول والفريق الثالث هو من لعب الشوط الثاني، النادي الأول لا يزال في إجازة، كما أن البياسجي افتقر لأفضل عناصره في هذا اللقاء، من الناحية الفنية الريال قدم شوطا أولا كارثيا، لا يوجد أي نظام ولا اي اهتمام ولا أي طموح من جانب اللاعبين، زيدان لم يكن جيدا في صورته الأمريكية، هو الآن في ثاني موسم له مدربا محترفا والآن ستبدأ الأحكام الحقيقية عليه، في السنة الأولى كان حديث العهد بهذه المهنة على المستوى العالم، وبدأ مسيرته وسط تساهل كبرير من الجماهير والنقاد، الجميع كان متعاونا وهذا ما سمح للفرنسي بترك بصمته والتأثير على القالب العام للفريق، لقد أظهر صلابة أود أن تستمر في الموسم الثاني، بطبيعة الحال لا يزال الوقت مبكرا للحكم على زيزو، ولكن نجاحه في دوري الأبطال سيجعل أنصار الريال طموحين للغاية، الجميع يطالب بالليغا هذا الموسم، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا جدا على زيزو، نحن الآن في حاجة لرؤية الريال الحقيقي الذي شهدناه في النصف الثاني من الموسم الماضي، وأنا أثق تماما في قدرة زيدان على تقديم نفس النسخة.

*نقلا عن الهداف الجزائرية