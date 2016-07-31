الإماراتي ميرزا يبحث عن الذهب في كوبا كابانا

بدأت قصة يوسف ميرزا، عندما زرع فيه شقيقه الأكبر حب رياضات الدراجات، والذي بدأ في نادي الخليج وانتقل إلى الأهلي وبعده النصر، وبعد 75 ميدالية بمختلف البطولات خليجيا وعربيا وآسيويا، وصل إلى البرازيل في أول مشاركة أولمبية في ريو دي جانيرو.



ميرزا نال فضيتين آسيويتين العام الماضي، وسيواجه الآن تحدي 201، و 40 كيلو مترا في كوبا كابانا في السادس من الشهر المقبل.

مسيرة ميرزا كادت تنتهي بسبب حادث آثناء قيادته لدراجة نارية، إلا أنه عاد بقوة بعد فترة من العلاج في المانيا، ميرزا حجز بطاقة التأهل إلى ريو قبل سنة وسبعة أشهر، ما منحه تحضيرا مثاليا قد يتوجه بالوصول لمنصة التتويج وهو احد 13 رياضيا ورياضية يشكلون وفد الإمارات في ريو في 6 ألعاب، والتي اكتفت حتى الآن بميدالية وحيدة في 8 مشاركات في الألعاب الأولمبية.

