8 مدربين احتفظوا بمواقعهم في الأندية الإماراتية

ثمانية رجال احتفظوا بمواقعهم في تدريب الأندية الإماراتية، عنوان عريض قد يكون خطوة تساهم في الاستقرار الفني وغياب نغمة عدم انسجام اللاعبين مع الفكر الجديد للجهاز الفني.

الأندية التي احتلت المراكز الأربعة الأولى في الموسم الماضي، بلا أي تغيير في القيادة الفنية، باحتفاظ حامل اللقب الأهلي بمدربه الروماني أولاريو كوزمين للعام الرابع على التوالي، واستمرار المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش للموسم الثالث على التوالي مع الوصيف العين، كما يخوض المدرب المكسيكي خافير أغيري موسمه الثاني مع نادي الوحدة، الذي احتل المركز الثالث، وأخيراً استمرار باني نهضة النصر قارياً، الصربي إيفان يوفانوفيتش، في قيادة العميد للموسم الرابع على التوالي.

أما بقية الأندية التي احتفظت بمدربيها فهي، الجزيرة الذي ختم موسمه بالفوز بلقب الكأس، ليضمن المدرب الهولندي هينك تين كات الاستمرار، كما احتفظ السوري محمد قويض بموقعه في تدريب نادي الظفرة.

بينما كانت المفاجأة أن الوافدين الجديدين للدوري، بطل دوري الدرجة الأولى نادي حتا، ووصيفه نادي اتحاد كلباء، ضمن الأندية التي احتفظت بمدربيها باستمرار المدرب الإماراتي وليد عبيد مع حتا، والتونسي مراد العقبي مع اتحاد كلباء.

في المقابل، قامت ستة أندية فقط بتغيير المدرب استعداداً للموسم الجديد، على رأسهم نادي الشارقة الذي أعلن تعاقده مع اليوناني جورجيوس دونيس، مقابل تسعة ملايين دولار لثلاث سنوات، في إطار سعي النادي لعدم تكرار تجربة الموسم الماضي التي كان قريبا فيها من الهبوط للدرجة الأولى، ليخلف دونيس المدرب الإماراتي عبدالعزيز العنبري.

خامس الدوري الشباب الذي استغنى عن خدمات مدربه البرازيلي كايو جونيور، بعد موسمين، واتجه إلى المدرسة الهولندية بتعاقده مع المدرب فريد روتين، بينما استمرت علاقة سادس الدوري الوصل مع المدرب الأرجنتيني بالتعاقد مع رودولفو أروابارينا، الذي توج الموسم الماضي مع بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني، ليحل بديلا لمواطنه غابرييل كالديرون.

نادي الإمارات في رأس الخيمة تعاقد مع المدرب الألماني ثيو بوكير، الذي قدم موسماً جيدا مع دبا الفجيرة وأنهى معه الدوري بالمركز العاشر في لائحة الترتيب، بينما اتجهت إدارة دبا الفجيرة الى المدرسة البرتغالية بالتعاقد مع المدرب باولو سيرجيو.

وكان نادي بني ياس آخر من أعلن جهازه الفني الجديد، إذ اتفق مع المدرب الأورجواني بابلو ريبيتو لتولي قيادة الفريق بدءاً من المعسكر الخارجي المقرر إقامته في هولندا.