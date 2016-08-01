إريكسونيات مورينيو والمان!

ليس بتلك السهولة التي يتحدث بها السويدي إريكسون المدير الفني الحالي لنادي شنجهاي الصيني، عندما يؤكد أن وجود المدرب البرتغالي مورينيو والمهاجم السويدي زلتان إبراهيموفيتش، يمكن أن يكفل للمان يونايتد أهداف العودة الى منصة التتويج والفوز بلقب البرايم ليج، ذلك أن المرحلة الحالية التي تعيش عليها كبرى المسابقات العالمية، تختلف في المضمون والواقع عن تلك السابقة، عندما كان إريكسون مدربًا في ليستر سيتي، أو مع المان سيتي، وحتى في مرحلة إريكسون في المسابقة الانجليزية، لم يتسنى له أن يحقق ذات الأهداف والطموحات التي يتحدث، أن مورينيو وزالاتان بمكن أن يحققاها مع المان يونايتد الآن!



لا يمكن لأحد الآن أن يطلق القناعات المسبقة لما يمكن أن تكون عليه المسابقة الانجليزية الموسم الجديد، ولا حتى من يعيشون مراحل ما قبل الحدث، خاصة في ظل طفرة تعيش عليها جميع الاندية الانجليزية دون استثناء، فلا نادي يمكن أن يقال أنه من المؤخرة، ولا آخر من السهل أن ينادى مع فرق المقدمة، وهي حالة استثنائية، بلغتها المسابقة الانجليزية متأثرة بواقع ومضمون تسويقي، شارك بالقدر الكبير، في ايصال رسالة الى من يهمه الأمر، أن القيم والمكانة لا يمكن أن تظهر وتستمر، مالم يسبقها من التخطيط والجهد والعمل، ما يمكن أن يسهل من تحقيق الأهداف والطموحات!



لم تكن الأندية الانجليزية في السابق وفق ما أضحت عليه الآن، وربما من المهم أن نقول ونؤكد على مارافق العمل التنظيمي والتسويقي والاداري، وكيف هي النظرة الكاملة، في تأهيل الجميع دون استثناء، ليس كمثل نظرة ضيقة يتعهدها البعض في دوريات أخرى، فلا الصغير يكبر، ولا الكبير المتعالي يمكن أن يفكر بملاحقة الصغار، وبالتالي تظل الأمور في ذات المسار، ليتفشى الخمول والكسل ويموت الحلم والأمل وكل والطموح!



ليست حكاية لمورينيو أو الجديد على المسابقة الانجليزية زالاتان، بقدر ما يمكن أن يثار عن قوى أخرى ومجموعة من التفاصيل والاعتبارات، فخلال فترة السنوات الثلاث الماضية التي تنازل فيها المان يونايتد عن اللقب، لم يتغير الطموح مع أندية المؤخرة والوسط وفقط، بل وأيضا فقد المان يونايتد الكثير من قيمته وهيبته ومكانته، وعندما تفتقد للجزء غير البسيط من قدراتك، لمصلحة أندية أخرى وهوية جديدة للمسابقة، فمن الصعب أن تتوقع شيئًا، وليس من السهل أن تتنبأ بالنتائج والتتويجات، فلا المان يونايتد يمكن أن يحقق اللقب، مثلما يتوقع إريكسون، ولا حتى ابراهيموفيتش ومورينيو يمكن أن يحققا ما اعتادا عليه من ألقاب وإنجازات!

*نقلا عن الأيام البحرينية