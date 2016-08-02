البحث عن مخدة وسرير ودولار!

لا اصدق ما سمعته من عزمى محيلبة والد بطل العالم فى الرماية محمد عزمى محيلبة المرشح للفوز بميدالية بأوليمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيلفالرجل تحدث معى عبر الهاتف صارخا انقذوا ابنى وبقية افراد بعثة مصرالذين يعانون مشكلات وقلة امكانات لدرجة ان اللاعبين فوجئوا بعدم وجود اسرة ومخدات فى بعض غرف النوم، الأمر الذى اضطرهم للبحث عن بدائل بغرف اخرى ناهيك عن انهيار سقف بإحدى الغرف التى يسكن تحتها بطل الرماية! ولما اثارنى هذا الكلام قمت بالاتصال بالمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الذى اهتم مشكورا بالأمر وعلمت انه اجرى عدة اتصالات اثمرت عن نقل بعض لاعبى مصر الى غرف اخرى داخل القرية الاوليمبية وليس خارجها مثلما حدث مع منتخبات استراليا وقطر ودول اخرى انسحبت من القرية الاوليمبية وفضلت حجز فنادق بأسعار غالية جدا فهل الإهمال وصل لهذه المرحلة؟ المثير أيضا انى علمت من المقيمين داخل القرية بانهم شاهدوا مقتل شخصين امام القرية بطلقات نارية! فكيف يركز الابطال فى التدريبات وهم محرومون من الاكل والنوم والهدوء والاستقرار؟!وكيف يحقق بطل ميدالية تحت طلقات الرصاص؟!

قرأت تقريرا أصدره طارق عامر رئيس البنك المركزى يقول خلاله اننا ننفق 18 مليار جنيه فى عام واحد على استيراد سلع استهلاكية مثل الميكياج والبرفان والموبايلات والسيارات ولعب الأطفال واكل الحيوانات وقطع الغيار الخ وواضح ان رئيس البنك المركزى لم يحسب بتقريره كم الدولارات واليورو التى يدفعها البلد لاستيراد اللاعبين والمدربين الاجانب والافارقة الذين يلعبون كرة القدم والطائرة والسلة عندنا ! ان الأرقام التى تدفع للرياضة وادواتها وملابسها وفنادقها يمكن ان تحل أزمات كثيرة للدولة لو تم ترشيدها وتسييرها بالاتجاه الصحيح فهل عندنا رجل رشيد يستطيع ترشد تلك النفقات؟!

بمناسبة الدولار الرياضى وكيفية ترشيده اتفق ابطال مصر الذين يشاركون بالأوليمبياد على اقتطاع جزء من مصروف جيبهم اليومى وتجميعه واعادته لخزينة الدولة مساهمة منهم لترشيد الدولار الرياضي

*نقلاً عن الأهرام المصرية