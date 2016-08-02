الهلالي ألفيس.. برازيلي اعتاد تغيير قميصه كل عام

قد يجهل الكثير من الهلاليين، أن لاعبهم الجديد تياغو ألفيس لا يعرف معنى الاستقرار منذ أن ترك منزل والديه في سن المراهقة وودع أصدقاء الطفولة في مدينة أراجويا وسط البرازيل، راكباً الطائرة لمدة أربع ساعات باتجاه الساحل حيث يقع نادي سانتوس البرازيلي الذي احتضن وعزز موهبته في وقت مبكر.

التحق ألفيس المولود في يناير 1993، بمدرسة سانتوس الكروية الشهيرة، ولأن إمكانيات تياغو كانت بارزة فقد استعان به مدرب الفريق الأول أديلسون باتيستا في الشوط الثاني ضمن مواجهة بونتي بريتا موسم 2011. ولكن الرجل الداعم لمسيرة الموهوب ألفيس غادر النادي مقالاً بعد 25 يوماً فقط، وحينما تعاقدت الإدارة مع المدرب الجديد موريسي راماليو لم يمنح ألفيس المساحة الكافية لأسباب غير معروفة.

في مايو 2012، اجتمع المدير الفني راماليو مع تياغو ألفيس في اجتماع مغلق وكانت نتائجه، أن المدرب لا يضمن للصغير تياغو المشاركة كلاعب أساسي، بل ويمكن له الرحيل معارا إلى أندية أخرى. وافق ألفيس وتقبل الأمر وغادر معاراً إلى بوا سبورت في موسم 2012، وعاد بعدها إلى النادي ولكن الحال لم يتغير، فغادر مجدداً إلى الخارج وهذه المرة مع أميركا أم جي. بينما في موسم 2014 شارك مع فريقين مختلفين، الأولى مع بارانا والمرة الثانية مع بينابولينسي الذي اشترى مسؤولوه بطاقة اللاعب لاحقاً لغرض الاستثمار.

توقع ألفيس البالغ 23 عاماً أنه سوف يدافع عن شعار بينابولينسي، ولكن هذا لم يحدث فقد عاد ابن ولاية بارا إلى دوامة الإعارات في أوائل 2015، ولكن هذه المرة خارج البرازيل وبالتحديد كوريا الجنوبية مع فريق بوهانغ ستيلرز. ويبدو أن الكوريين أعجبوا بإمكانياته بدليل انضمامه لفريق سيونغام لموسم واحد، وفي النهاية كانت محصلة ألفيس في البلد الآسيوي، 17 هدفا في 47 مباراة.

رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد تعاقد مع ألفيس لمدة ثلاثة أعوام أملاً في الاستفادة من اللاعب خلال هذه المدة، ولكن صاحب الـ23 عاماً اعتاد طوال مسيرته المهنية على كثرة التنقلات وتغيير ألوان القميص. فيما يبقى السؤال ما إذا كان تياغو قادراً على الاستقرار في الرياض وصناعة المجد مع الفريق الأزرق السنوات المقبلة، أم أنه سوف يرحل بعد نهاية الموسم على عجلٍ كما تغادر الصادرات التجارية من ولاية بارا (مسقط رأس ألفيس) محمّلة بأطنان الخشب وكراتين المطّاط والبندق والنباتات الطبية إلى مختلف بقاع العالم.