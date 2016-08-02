الهلال يخسر تجربته الودية أمام أودينيزي الإيطالي

خسر الهلال السعودي أمام فريق أودينيزي الإيطالي صفر-1، ضمن مباراة ودية أقيمت على ملعب بمدينة سالزبورج النمساوية يوم الثلاثاء.

ودخل مدرب الهلال جوستافو ماتوساس بتشكيلة مكونة من: الحارس عبد الله المعيوف، ومحمد اد البريك وكارلوس إدواردو وعبد الملك الخيبري وسلمان الفرج وفهد غازي وخالد كعبي ونواف العابد ولي بوناتيني ومحمد جحفلي وأسامة هوساوي.

وفي الشوط الأول عند الدقيقة 31 سجل الطليان الهدف الأول، فيما نزل عبد المجيد الرويلي بديلا لكارلوس إدواردو في الشوط الأول.

وأجرى ماتوساس عدة تغييرات من بينها فهد الثنيان وسالم الدوسري ومحمد الشلهوب، والسواط وناصر الشمراني وشراحيلي وعبد الله الحافظ وعبد الله عطيف وسعود كريري.

يذكر أن هذه آخر مباراة ودية يلعبها الهلال في معسكره الخارجي وبعدها يواجه الأهلي في لندن من أجل كأس السوبر السعودي.

