الوحدة الإماراتي يكشف أسباب فشل صفقة البرازيلي ألفيس

كشف نادي الوحدة الإماراتي، عن أسباب فشل صفقة البرازيلي تياجو ألفيس الذي وقع رسمياً لنادي الهلال السعودي يوم الإثنين.

وأوضح الوحدة، في بيان رسمي نشر على موقعه عبر الإنترنت يوم الثلاثاء، أنه هو الذي صرف النظر عن الصفقة، بعد أن رفض نادي سيونجنام الكوري، الذي لعب له ألفيس الموسم الماضي معاراً، التوقيع على اتفاقية رباعية تشمل الناديين واللاعب، بالإضافة إلى نادي بينابولينسي البرازيلي صاحب البطاقة الأصلية للاعب البرازيلي.

وقال بيان الوحدة: "في ظل ما تم تداوله مؤخرًا حول الجدل في انتقال اللاعب البرازيلي تياجو ألفيس لنادي الوحدة. فإننا نود أن نوضح للرأي العام ومحبي ومنتسبي النادي كل ملابسات الموضوع على النحو التالي".

وأضاف النادي: "طلبنا شراء اللاعب من ناديه سيونجنام الكوري، والذى حدد مبلغ 3 ملايين دولار على دفعتين، ووافقنا على ذلك، وسُمح للاعب بالحضور لإجراء الفحص الطبي لدينا، وقد تبين لنا أن بطاقة اللاعب الأصلية يمتلكها نادى أتليتكو بينابولينسي البرازيلي حتى 7 يناير 2019، وأنه مُعار حاليًا للنادي الكوري، وهو ما جعلنا نتريث في التوقيع مع اللاعب".

وتابع البيان: "التوقيع مع اللاعب يتطلب توقيع اتفاقية رباعية الأطراف تشمل اللاعب والأندية الثلاثة (الوحدة / سيونجنام / بينابولينسي)، وحرصًا على مصلحة النادي واستنادًا لقوانين الفيفا، لا يمكن للاعب التوقيع على أي عقد إلا بعد موافقة الجهة صاحبة الحق". وزاد: "وبعد اتفاق جميع الأطراف الأربعة على بنود التعاقد، اشترطنا التوقيع على الاتفاقية الرباعية، وهذا لم يكن مُرحبًا به من قِبل النادي الكوري، وقد تم إرسال الاتفاقية الرباعية للنادي الكوري بعد استشارة القانونيين، حيث منحناهم مُهلة حتى 1 أغسطس/آب الجاري، للتوقيع، وبعد انتهاء المهلة تم صرف النظر عن اللاعب المذكور وإلغاء كل ما سبق بشأنه".

ووعد الوحدة، بالتعاقد مع لاعب آخر يليق باسم النادي، في ختام البيان قائلًا "بالإضافة إلى ذلك فإن إدارة الشركة لا تود التعليق على أي أمور جانبية تخص هذا الموضوع، حرصًا على العلاقات مع كافة الجهات وسيتم التعاقد مع لاعب آخر في القريب العاجل يتناسب مع اسم وسمعة النادي".