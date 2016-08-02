بعض القنوات الخليجية التي لا تتثاءب جندت طاقاتها لمواكبة أولمبياد البرازيل 2016 الذي ينطلق الجمعة المقبلة في ريودي جانيرو.

وبينما أتجول بالريموت، إذا بالعداء العالمي المغربي سعيد عويطة، مع الزميلين أحمد الحوري وأسامة الشيخ، ضيوفاً على قناة أبوظبي في برنامج عن الأولمبياد، والحديث هاتفياً لخديجة عويطة زوجة سعيد.

توقفت قليلاً، فشدني الحديث عن حياة الزوجين البطلين في رياضة ألعاب القوى، وشدني أكثر بوافر التقدير والاحترام كيف أنها أصرت على أن تتوقف هي عن الركض وليس زوجها، مبررة بأنها امرأة عربية، ولا بد أن تضحي لراحة زوجها وسعادة أسرتها، وتحولت إلى مدرب لزوجها تدفعه للميدان وتحفّزه كلما تكاسل أو تململ.

تحدثت عن المحاذير القاسية لتجنيب زوجها ما قد يورطه بالمنشطات وأنها كانت تتولى الطبخ بعناية فائقة، وعدم الذهاب إلى المطاعم إلا نادراً مع اتباع إجراءات احترازية.

وقبل أن تودع البرنامج، نصحت زوجات المشاهير بعدم الغيرة من المعجبات، وعدم المناقشة في هذا الخصوص، وطالبت بالصبر لأجل حياة زوجية سعيدة.

وفي الاستوديو، كان سعيد في قمة البشاشة بابتسامة عريضة وهو ينصت لزوجته، معترفاً بدوها الكبير في نجاحه، مشدداً على أنه لم يشترك في أي بطولة إلا وهدفه الميدالية، منوهاً بمعاناة التدريب اليومي الاحترافي لتحقيق الطموحات.

الأكيد أن مثل هذه الحوارات والبرامج مدرسة خاصة للأجيال.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية