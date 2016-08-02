سقوط الأبطال

** أيام أقل من عدد أصابع اليد الواحدة وتنطلق منافسات أكبر تجمع (رياضي) عالمي...



** أتحدث عن اولمبياد ريودي جانييرو الصيفي وأطلق عليه أكبر تجمع (رياضي) لأنه يضم منافسات في كل الألعاب الرياضية للجنسين..



** أما أكبر تجمع (كروي) عالمي فهو بالتأكيد سيكون مونديال روسيا الصيف بعد المقبل...



** الأولمبياد البرازيلي يسيطر على كل الأخبار سواء بعدد الدول المشاركة والرياضيين المشاركين أو حتى بامتداح أو انتقاد القرية الأولمبية...



** تقييم الغرف كان مثار حديث الكثير من الوفود بل إن الصرف الصحي (أعزكم الله) نال نصيباً واسعاً من التغطية الإعلامية...



** ومع توافد وصول الدول المشاركة يبدأ الحديث عن المنافسة على الذهب وتحطيم الأرقام العالمية...



** إلا أن أحداثاً طغت على المشهد خلال الأسبوعين الماضيين وتحديداً ما يتعلق بالعديد من الرياضيين الروس وقضية تناول المنشطات وهو ما تسبب في منع عدد كبير من هؤلاء عن المشاركة في التجمع الرياضي العالمي الذي يبدأ الخميس المقبل...



** وبينما كنا (كعرب) نتابع قضية الرياضيين الروس تلقينا صفعتين مؤلمتين تمثلتا بغياب نجمين عربيين كبيرين كانا يحملان آمال العرب بالصعود على منصات تقلد الميداليات...



** البطلان هما السعودي يوسف مسرحي والمصري إيهاب عبدالرحمن اللذان سيغيبان عن اولمبياد البرازيل بسبب (سلبية) العينة ‪A‬ بينما سيذهب الثنائي لفتح العينة ‪B‬ بأمل إثبات البراءة وهي (إن تحققت) فلا أعتقد أنها تمنح البطلين فرصة المشاركة لضيق الوقت...



** الأول (مسرحي) هو البطل الآسيوي في سباق 400 متر وكان السعوديون والعرب والآسيويون يعلقون عليه آمالاً كبيرة في نيل إحدى ميداليات هذا السباق في اولمبياد ريو 2016...



** بينما الثاني (المصري) إيهاب عبدالرحمن فهو حامل فضية بطولة العالم في رمي الرمح...



** ما حدث للبطلين كان صدمة مفاجئة وكبيرة لهما ولكل العرب لكن علينا أن لا نكتفي بالصدمة انتظاراً لصدمة أخرى لهما أو لأبطال عرب آخرين في ألعاب أخرى...



** علينا ( في حال ثبتت سلبية العينة ‪B‬) للبطلين أن نبدأ بدراسة عميقة لمسببات ذلك تلافياً لتكرارها معهما أو غيرهم من الأبطال العرب...



** بالنسبة للرياضيين الروس لا أستبعد (شخصياً) أن اللعبة السياسية والحروب العميقة قد تكون تدخلت وكانت وراء ما حدث لهم...



** أما البطلان العربيان (وأكرر في حال ثبوت سلبية العينة ‪B‬) فإن الوضع يختلف كثيراً فلا لعبة سياسية ولا حروب دولية...



** أعتقد أن الأمر يتعلق بثقافة عربية...



** هذه الثقافة قد تؤثر وتتدخل في موضوع المنشطات من جهتين... الأولى حماس وتسرع البطل العربي لتحقيق الإنجاز فيندفع لأخذ مكملات غذائية لا يعلم أنها محظورة ومؤثرة...



** أما الجهة الثانية (سبق أن تحدثت عنها في قضايا سابقة للاعبي كرة سعوديين) فتتعلق بالعادات الاجتماعية العربية...



** الترابط الاجتماعي العربي يدفع بنا لتلبية الدعوات (الجماعية) وتناول مشروبات وأغذية من باب المجاملة ولا أستبعد أن ما حدث للبطلين مسرحي وعبدالرحمن يأتي من هذه النافذة مع توقعي أنهما في قمة الحذر لكن المجتمع يأتي دوماً فوق كل شيء في العادات العربية...



** ما زلنا بحاجة لثقافة رياضية أكبر في مجتمعنا العربي وعلينا أن نتجاوز (بعض) العادات والتقاليد متى أردنا صناعة أبطال عالميين..

*نقلاً عن الرياضية السعودية