النصر يخسر مواجهة الوداد المغربي بركلات الترجيح

خسر النصر السعودي مواجهته أمام الوداد المغربي بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتهما بالتعادل السلبي صفر-صفر ضمن كأس تبوك الدولية يوم الأربعاء.

ودخل المدرب زوان ماميتش بتشكيلة مكونة من الحارس عبد الله العنزي وخالد الغامدي وعمر هوساوي وعلي الخيبري وحسين عبد الغني وعوض خميس والجبرين وربيع سفياني ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي والراهب.

فيما أجرى المدرب الكرواتي تغييرات بدخول الفريدي والمحترف الأجنابي إيفان وشايع شراحيلي ومحمد عيد.

يذكر أن الفريق الأصفر سيواجه نادي الاتحاد يوم الجمعة ضمن مباراة تحديد المركز الثالث.