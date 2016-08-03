قاضٍ أميركي يطالب بمحاكمة عاجلة لأعضاء فيفا الفاسدين

طالب قاض فيدرالي أميركي الادعاء العام ومحامي الدفاع ببذل جهود حثيثة بغية الإسراع في بدء محاكمة أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المتورطين بقضايا فساد في سبتمبر أو أكتوبر 2017 على أبعد تقدير.

وذكر القاضي رايموند ديري المكلف بقضية الفساد التي طالت نحو 10 اعضاء سابقين في الفيفا، خلال جلسة استماع في نيويورك ان البدء بمحاكمة الاعضاء الثمانية الذين دفعوا ببراءتهم، في ربيع 2017 كما هو مقرر لم يعد امرا واقعيا.

وقال القاضي ديري أمام محكمة فدرالية في بروكلين "اود ارساء روزنامة واقعية لبدء المحاكمة. ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/اكتوبر سيشكل موعد انطلاق المحاكمة".

وما برحت جهة الادعاء العام في الولايات المتحدة الاميركية تلاحق الاف الوثائق التي من شانها تجريم المتهمين بقضايا فساد، بعد أكثر من عام على صدور لائحة الاتهام الأولى، وتحديدا في ايار/مايو 2015.

وسبق للادعاء العام ان اقترح في وقت سابق بدء المحاكمة في 27 شباط/فبراير 2017.

وفي المحصلة، اتهم 40 مسؤولا واداريا في الفيفا بتلقى رشاوي بعشرات ملايين الدولارات ما تسبب بفضيحة مدوية ضربت الاتحادالدولي لكرة القدم في الصميم.

وأقر أكثر من ثلث المتهمين بالذنب ووافقوا على التعاون مع الادعاء العام الاميركي مقابل تخفيض مدة حكمهم.

ودافع 8 متهمين اخرين عن انفسهم ودفعوا ببراءتهم حضر 5 منهم جسلة الاسمتاع اليوم الاربعاء، فيما غاب الثلاثة الاخرون وحضر محاموهم نيابة عنهم.