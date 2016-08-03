مهمة ريمة المستحيلة

إنها أول امرأة في منصب رياضي. أول وكيلة في تاريخ الهيئة العامة للرياضة مهمة مستحيلة.. بلا شك مستحيلة.. فالرياضة النسائية بلا نساء والمرأة السعودية بالكاد تتحرك بسبب الشحوم المتراكمة. من الصعب أن تبدأ من الصفر ولكنه التحدي الذي يجعل الإنسان يقاتل لينجح إنه نداء الوطن الذي لا يمكن أن نتأخر عنه فالوطن خليط من الرجال والنساء.

أتمنى أن توفق الأميرة ريمة في مهمتها ونرى بطلات يفخر بهن الوطن فالوطن ليس رجالاً فقط.

ستواجهين الكثير من التحديات، ستواجهين أهل الجدل وقتل الأمل، فواصلي المسير بلا كلل، ساهمي في صناعة أمهات المستقبل.. نريد أمهات صالحات مثقفات رياضيات.. لا أمهات مفلسات تكاد تقتلهن السمنة لا ينتجن إلا الدرباوي ومدمن المخدرات.

*نقلاً عن الرياضية السعودية