الأولمبية السعودية تطمئن على اللاعبين قبل انطلاقة منافسات ريو

تفقد لؤي ناظر، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ونائب رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو، على وضع مقر البعثة السعودية في قرية الرياضيين حيث اجتمع باللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية واطمأن على استعداداتهم قبل المشاركة في الأولمبياد والتي سيبدأها الرامي عطالله العنزي في منافسات الرماية بعد غداً السبت.

واطلع لؤي ناظر على كافة الإمكانيات التي يتم تقديمها للاعبين والتي ستسهل لهم أداء مهمتهم بنجاح، مطالباً اللاعبين بتقديم المستوى المطلوب الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية واصفاً إياهم بأن أمامهم مستقبل كبير في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى ناقش حسام القرشي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية خلال اجتماعه اليوم بإدارة الوفد كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة لاعبي المنتخب السعودي في مسيرة حفل الافتتاح وذلك بحضور المدير التنفيذي للعلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الأمير خالد بن بندر والمدير التنفيذي المالي للجنة الأولمبية عبدالله الغامدي.

واطمأن القرشي على كافة الترتيبات للمشاركة في المسيرة من حيث عدد اللاعبين المشاركين وحمل العلم ووقت الإنطلاقة لملعب الماراكانا الدولي الذي سيحتضن حفل الإفتتاح غداً الجمعة عند الثامنة مساءً بتوقيت البرازيل الثانية من صباح يوم السبت بتوقيت السعودية ويستمر لمدة أربعة ساعات بمشاركة 5 الآف شخص.



