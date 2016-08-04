المجزل يعترض.. ويصعد إلى محكمة "كاس"

قرر نادي المجزل السعودي الطعن على قرار لجنة الاستئناف بتأييد هبوطه إلى الدرجة الثانية، أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وأصدر المجزل بيانًا عبر مركزه الإعلامي يوم الأربعاء، معلنا فيه أنه سيكلف فريقًا من المحامين الدوليين والمتخصصين في المنازعات الرياضية الدولية، لمباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على قرار لجنة الاستئناف لدى "كاس".

وطالب المجزل في بيانه اتحاد الكرة بالموافقة على التقاضي أمام "كاس" حتى يقع تمكين النادي من استنفاذ جميع طرق الطعن القانونية في القضية"، داعيًا أنصاره لـ"الوقوف صفًا واحدًا مع الكيان إلى حين إظهار الحقيقة وعودة الحقوق إلى أصحابها بالطرق لقانونية والنظامية المتوفرة".

وانتقد البيان لجنة الاستئناف مشيرًا إلى أنها لم تكلف نفسها عناء البحث والتحقيق للوصول إلى الحقيقة، وأنها اكتفت بالاستناد إلى أعمال هيئة التحقيق التابعة لهيئة الرياضة ولجنة الانضباط، رغم ما شابها من إخلالات شكلية وجوهرية تمس من قرينة البراءة ومن مبدأ حق الدفاع.

ووصف البيان قرار الاستئناف بالمجحف حيث لم تتثبت اللجنة من صحة التسجيلات ومدى تطابق تصريحات جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن اللجنة حرمت النادي الدفاع عن نفسه من خلال ممثله القانوني، في خرق واضح للمبادئ القانونية الأساسية.

