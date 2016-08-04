انتخابات الاتحاد

مشكلة الكرة المصرية ، إدارية وتنظيمية ، قبل أن تكون فنية .. ولذلك فإن ما نحن بصدده فى الأسابيع المقبلة من

انتخابات لاختيار مجلس جديد لادارة اتحادها ، لا يحتمل الفشل - مرة أخرى - ويقتضى من أعضاء الجمعية العمومية مراعاة ضمائرهم قبل خزائنهم !!

والحقيقة أن مجلس إدارة الاتحاد القادم تنتظره أكثر من مهمة صعبة ، حيث تستقبله ملفات شائكة عديدة ، فى مقدمتها كيفية المواءمة بين اكتمال ونجاح وتطوير الدورى الممتاز ، تلك المسابقة المحورية الأهم لاقتصاديات اللعبة وفنياتها على السواء ، وبين الوفاء بالتزامات وارتباطات المنتخبات الوطنية فى ظل هذا العدد الكبير من الأندية فى الدورى الممتاز وبما لا يتناسب مع ظروفنا المحلية والقارية ، سواء من حيث الوقت والملاعب والتمويل .. وبدون الخوض فى تفاصيل ، فإن العدد لا يصح أن يزيد على 14 ناديا بأى حال فى هذه المسابقة ، ضماناً لنجاحها ولاكتمالها دون إرهاق أو تداعيات سلبية على المستوى الفنى للأندية والمنتخبات

إلا أن الملف الأهم أمام الاتحاد الجديد هو ذلك المتعلق بعودة الحضور الجماهيرى للمباريات ، والوصول للحل الأمثل للقضاء على ظاهرة سيطرة أو بالأحرى (بلطجة ) قلة من المشاغبين على المدرجات ، ويمكن هنا الاستعانة بخبرة الاتحاد ( الإماراتى ) للعبة والذى نظم واستضاف لقاء القمة ( المصرى) بين الأهلى والزمالك بحضور مثالى مهذب وراق لجماهير الناديين !!

والله عيب علينا جميعاً - حكومة وأهالى - هذا الفشل فى مواجهة عصابات الألتراس

لا أرى بين المتقدمين للمقعد الساخن على رأس الاتحاد ، مع الاحترام الكامل للجميع ، من يمتلك الخبرات اللازمة لتحمل مسئولياته أكثر من المهندس هانى أبو ريدة ، عضو الاتحادين الدولى والإفريقى للعبة .. وأذكر أننا قبل نحو 25 عاماً فى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الراحل الكبير محمد أحمد ، استقبلنا أبو ريدة شاباً يافعاً ممثلاً لمنطقة بورسعيد فى المجلس ، ولاحظته خلال الاجتماعات مستمعاً أكثر منه متحدثا ، يدون ملاحظاته على مايدور من مناقشات بين الكبار ، تماماً كما يفعل طالب العلم المجتهد ، وأذكر أيضاً أننا جميعاً ، محمد أحمد واللواء الديب والعميد الجوينى واللواء أبو العز وصلاح حسب الله ، رحمة الله على الجميع، تنبأنا له بمستقبل طيب فى إدارة اللعبة .

*نقلاً عن الأهرام المصرية