روبرتو مارتينيز يتولى تدريب المنتخب البلجيكي

أعلن منتخب بلجيكا عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الاربعاء ان الاسباني روبرتو مارتينيز اختير لتدريب الفريق.



وفي قرار مفاجئ سيخلف مدرب إيفرتون السابق المدرب المقال مارك فيلموتس الذي رحل بعد هزيمة بلجيكا امام ويلز في دور الثمانية لبطولة اوروبا 2016.



ولم يسبق لمارتينيز البالغ من العمر 43 عاما تدريب اي منتخب عالمي. واقيل من تدريب ايفرتون في مايو ايار بعد ثلاث سنوات في

منصبه.



كما درب فريقي سوانزي سيتي وويجان اثليتيك وقاد الاخير للفوز بكأس الاتحاد الانجليزي في 2013.