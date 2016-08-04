كيف تضحك لدرجة البكاء في عشر خطوات !

حَسناً ... في هذا المقال سنخرج عن القصة التقليدية وسنصف تجربة ممتعة ومضحكة في التسويق الرياضي سهلة التطبيق في المنازل ! ، تبدأ التجربة بالقيام بجولة عبر الإنترنت ولتبدأها أولاً بالبحث عن «متجر الهلال» !!

أول شيء ستجد رابط الموقع الإلكتروني للمتجر لتطلب منه ! كما أي نادٍ في العالم أو حتى أي محل لبيع الملابس يحترم نفسه ! تبحث عن القميص فلا تجد إلا قميص موسم 2013 /2014 أي منذ عامين ! هذا الكلام حقيقي وتأكدوا بأنفسكم .. هذا رقم واحد !

رقم اثنين : إنك لن تجد قميص هذا الموسم عبر المتجر .. تجرب مرة أخرى عبر تويتر لتجد حساباً اسمه متجر الهلال ! فقط ! والحساب غير موثق ! ، أي أنّ تلك العلامة الزرقاء إياها بجانب الاسم غير موجودة ! فيوسوس لك الشيطان أن أحدهم سينصب عليك لو اشتريت منه ! ولكنك تستعيذ بالله وتقدم النية الحسنة وتقنع نفسك أنه المتجر الرسمي ! هذه رقم ثلاثة !

أربعة : ابحث عن القميص في تغريدات الحساب .. لا تجد ! فعلاً! لا توجد أي تغريدة بها القميص !! وهو أساساً ما قامت عليه فكرة المتجر وفكرة الحساب الخاص به على تويتر أصلاً !!

خمسة : لأنك استعذت بالله من قبل فسيوفقك الله لتقع - بالصدفة - على تغريدة لا علاقة لها بأي شيء ! تنظر فيها لتجد الردود عليها من عشرات الناس ! يسألون ولا أحد باسم الحساب يوحد الله يرد عليهم !! تأمل فيها لتجد العجب - التعليقات منقولة نصاً - « مو حلو عادي « ، « وين موقعكم في جدة ؟ « - ولا إجابة طبعاً ! - «ياخي في كل العالم يبيعون القميص برقم اللاعب إلا أنتم تبيعونه بدون رقم وشكله بايخ من الخلف وإلا أشتريه وأروح أركب عليه رقم تقليد!! «

ستة : بالصدفة تجد أحدهم يسأل بكم سعر قميص الهلال الجديد - والذي هو غير موجود إلا بالمتجر على أرض الشارع ولا يمكن شراؤه عبر الإنترنت - لتجد الحساب يرد أخيراً ويقول في رد مقتضب حازم صارم حاسم : 405 ريالات !!

سبعة : تتعجب جداً من هذا السعر .. أهو حقيقي ؟!

ثمانية : تتمادى في التعجب حتى تلعب بك الهواجس والشكوك .. !

تسعة : عبر الإنترنت تبحث مرة أخرى ولكن هذه المرة في متجر ريال مدريد الإلكتروني لتجد أن سعر قميص ريال مدريد الأصلي نسخة 2017 ثمنه 90 دولاراً .. يعني 335 ريالاً !

عاشراً : تبحث عبر الإنترنت بعبارة : «أغلى قميص نادٍ في العالم» ستجد اليوروسبورت تقول إنهما قميصا ريال مدريد ومانشستر يونايتد .. سعرهما الآن 335 للريال كما قلنا، وقميص يونايتد بنفس السعر !

نتيجة التجربة : الهلال صاحب أغلى قميص في كوكب الأرض بعد أن كسر رقمي ريال مدريد ومانشستر وبأسعار اليوم !

حقيقة رياضية !

في عُرف كرة القدم : المصطلح الذي يعبّر عن الجمهور هو مصطلح تجاري ! في عُرف الفيفا وتعاملاته، جمهور كرة القدم ليس اسمه fans أو crowd ! وإنما اسمه client ! أي عميل ! زبون ! وهو مصطلح اقتصادي ويعكس النظرة الاستثمارية البحتة ! وكل عناصر العملية الرياضية من لاعب ومدرب ومدير ورئيس اتحاد ونادٍ واستاد ومرافق موظفين في الأساس: لخدمة هذا العميل !

ملحوظة : الكاتب هلالي منذ الطفولة !

*نقلاً عن الجزيرة السعودية