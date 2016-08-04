لا تاريخ ولا مؤسسات!

مهما بلغت من اعتقاد بعظمتك وقدرتك على التأثير والتغيير عندما تتاح أمامك الفرصة للقيادة وتوجيه شريحة من المتعاطين مع قراراتك، الا أن كل ذلك وان اجتمع في سنوات منذ افتتاحك للحياه، لا يمكن أن يعفيك عن تقديم القيمة المطلوبة لعملك، وكيف إنك شاركت أو ساهمت بقدر أو بآخر في الارتقاء بقيمة ومكانة مؤسستك، عدا ذلك لا تبحث عن شيء، ولا تنتظر شيئا.!



هنالك من يعتقدون بعظمتهم وقدرتهم على الإدارة والقيادة، هم كذلك يعتقدون ويوهمون أنفسهم بذلك الاعتقاد، لا لشيء، أكثر من أنهم أتيحت أمامهم «فرصة»، ومع تلك الفرصة، حتى وان كانت غير موضوعية أو بنفس الدرجة غير منطقية، فهم يظلون يتمسكون بالفرصة، ولا شيء غير الفرصة، يجدون انفسهم وما بعدها، دون أي مردود أو عمل، أو حتى تاريخ لانجاز وربما لعمل يمكن أن يحسب لهم، قبل أن يقال، إنه يمكن أن يصلح حال مؤسساتهم.!



تلك الفئة من أصحاب القناعات والثقافات «غير المتزنة» هم أساس الواقع الذي تتحدث عنه جل المؤسسات في مجتمعاتنا العربية، وما يعيش على نطاقها وحدودها، وعندما تسألهم عن تاريخ أو عن قيمة مضافة يمكن أن تنسب لهم وفي صالح مؤسساتهم، فالجواب هو الجواب، والردود هي نفسها التي كانت قبل توليهم المسؤولية، مجرد سنوات طويلة، وتمسك بالمناصب، وبحث عن ما يحلو لهم من صور وأضواء، بغض النظر عن تلك «التركة» التي يثقلون بها كاهل تلك المؤسسات، المغلوب على أمرها، والمنغص حالها.!



لم يحدث أن فكر بعضهم، في ماذا يمكن أن يقدم قبل اقتناعه بتضليل الحقائق، وتوزيع الأوهام، اعتقادا منهم أن ما يمكن أن يتاح الآن، ليس من السهل أن يتكرر في قادم العقود والسنوات، فهي الحقيقة التي يعرفون تفاصيلها، حتى وان ظللوا بها البعض، لكنهم يدركون جيدا كيف يمكن أن يسيرونها، ويقتفون آثارها، ولا عيب أن نتحدث عن براعتهم حتى وان كانت في تلك المسارات، على اعتبار أنه لا جهد يمكن أن يقدم، أكثر من الاتفاق مع شريحة في ذات الهوى والمسار، تكون العقود بينهم مرتبطة بتقسيم التركة وتوزيع المغانم والهبات، ويا كثرها من لحظات، ويا عددها من أسماء وشخصيات، تتسابق على نفس المغزى والتراكمات!.



ربما نقول ان الوجه الآخر لم يحن بعد، ليكشف حقيقة كل هؤلاء، وينقذ العديد من المؤسسات، لكنها بوادر تلوح بالأفق تتحدث عن نفسها وذاتها، وتبشر بحقائق ومستجدات لم تتكرر في سنوات طويلة، مفادها أن المؤسسات، حتى وإن رضخت تحت تلك الوطأة والتجاوزات، الا أن هنالك في القادم القريب، مالا يستمر أن يطيق كل ذلك العبث، وتلك الحالة من فوضى الادارات!.

*نقلاً عن الأيام البحرينية