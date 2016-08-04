موسى نداو: هدفي في النصر لا يبارح الذاكرة

أكد السنغالي موسى نداو، لاعب الاتفاق والهلال السابق، سعادته بالعودة إلى المملكة ضمن وفد الوداد الرياضي المشارك في بطولة كأس تبوك الودية.

ويعتبر موسى نداو من مواليد 1968، ويلعب في مركز الوسط المتقدم حيث اكتسب شهرة بعد لعبه في الدوري السعودي مع نادي الهلال من 1993 حتى 1995، وبعدها الاتفاق مدة عامي 1999 و2000، فيما اشتهر بأهدافه الصاروخية وحقق لقب هداف الدوري السعودي موسم 1994.

وقال نداو في مقابلة خاصة لـ"قناة العربية": "أنا سعيد جدا بالعودة إلى السعودية، هنا توجت بلقب الهداف في الدوري السعودي، كنت سعيدا باللعب في الهلال مع لاعبين مميزين أمثال سامي الجابر والثنيان والتيماوي وغيرهم، في تلك الفترة كانت معظم الأندية قوية جدا، كالأهلي والاتحاد والاتفاق في الدمام".

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وحول استمرار متابعته للكرة السعودية: "لا زلت أتابع مباريات الدوري السعودي، أنا هلالي وحين يلعب الهلال أحرص على مشاهدة مبارياته، على الرغم من انخفاض مستوى الهلال في فترات سابقة، لكن أحرص جدا على مشاهدة مبارياته حين يلعب".

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وعن أجمل أهدافه بالملاعب الخضراء، أجاب اللاعب السابق: "أهداف كثيرة في السعودية، لكن الأكثر جمالا من وجهة نظري كان في شباك النصر، سجلت من مسافة بعيدة، قرابة أربعين مترا، هو هدف لا يزال عالقا في ذهني".

