أفضل لاعب أوروبي تنحصر بين رونالدو وبيل وغريزمان

يتنافس ثنائي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وانطوان غريزمان مهاجم أتليتيكو مدريد على جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب في أوروبا بينما غاب ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز عن القائمة النهائية للمرشحين.

وقاد رونالدو - الذي سيكون المرشح الأوفر حظا للفوز بالجائزة - ريال للفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 11 قبل أن يلعب دورا أساسيا في فوز البرتغال ببطولة أوروبا 2016 وهو أول ألقابها الكبرى.

ولعب بيل دورا كبيرا في بلوغ منتخب ويلز قبل نهائي بطولة اوروبا.

وخسر المهاجم الفرنسي غريزمان نهائي دوري الأبطال مع أتليتيكو مدريد وكذلك نهائي بطولة أوروبا 2016 لكنه كان هداف البطولة برصيد ستة أهداف واختير أفضل لاعب في البطولة.

واختار القائمة النهائية للمرشحين صحافيون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء ميسي - الفائز بالجائزة العام الماضي - في المركز الخامس في التصويت مباشرة خلف زميله سواريز الذي غاب عن المراكز الثلاثة الأولى رغم أنه سجل 59 هدفا في 53 مباراة مع فريقه.

وسيعلن الفائز بالجائزة في 25 أغسطس/أب الجاري عندما تسحب قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال.