الشرطة البرازيلية تقبض على ملاكم مغربي بسبب "التحرش"

ذكرت شرطة ريو دي جانيرو، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على ملاكم مغربي بسبب اتهامات بالاعتداء جنسيا على امرأتين في القرية الأولمبية.

وتم إلقاء القبض على الملاكم حسن سعادة (22 عاما) الذي ينافس في فئة 81 كلغ صباح اليوم الجمعة بسبب مزاعم بالاعتداء على اثنتين من العاملات في القرية.

وأضافت السلطات أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي. ولم توفر الشرطة المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة.

وقال نور الدين بن عبدالنبي، رئيس البعثة المغربية والأمين العام للجنة الأولمبية المغربية لرويترز عبر الهاتف من ريو "الملاكم بريء. عاملة الغرفة وصديقتها هما من هاجمتاه. قال الملاكم إن لديه شهودا على ذلك".

وأضاف "هو يتشبث ببراءته"، مشيرا إلى أن السفارة أوكلت محاميا للملاكم سعادة.

وتمنى رئيس البعثة المغربية ألا تؤثر تلك الحادثة على معنويات واستعدادات البعثة المغربية لخوض المنافسات الأولمبية.