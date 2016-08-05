الشعار الجديد.. لاتحاد الكرة

لشعار الجديد الذي أعلن عنه اتحاد كرة القدم أقولها بصريح العبارة هاردلك.. فالشعار من الصعوبة بحيث لا يعلم من تمعن فيه وبهدوء لمن يكون وما المغزى منه وكيف تمت الموافقة عليه من جهة رياضية ففي البداية يحتاج من يشاهده الى فك الطلاسم اذا قدر له ان يعلن عن الجواب الصحيح فهو داهية ومتخصص في التراث والتاريخ وليس في الرياضة.



من المعلوم أن أي شعار سيوضع على الصدر في الفانلات او اللباس الرياضي فمن الواجب ان يكون سهلاً ويمكن قراءته ويكون معبرا عن اللعبة اولاً قبل كل شيء وهذا ما يوجد في شعار اغلب الاتحادات الرياضية لدينا. لذا فانني اتمنى من الاتحاد اعادة النظر من جديد في الشعار وعدم الاستمرار في الخطأ فليس عيبًا اصلاح الخطأ قبل الوقوع فيه انما العيب الاستمرار في الخطأ. واتمنى اضافه أي شيء غير كرة القدم المربعة الموضوعة في الشعار.

لذلك فالمطلوب وضع شعار الكرة بشكل افضل والاشارة الى الاسم بشكل مختلف من حيث التركبية المشاركة فيه والمختلطة بين العربي والانجليزي مع كتابة اتحاد كرة القدم بالعربي، غير الحرفين اللذين تم وضعهما في اللحظة الاخيرة AF مع خلطة الاسماء البحرين BAHRAIN.



والامر متروك لكم في الاستمرار بما هو موجود او اصلاح ما يمكن اصلاحه قبل العمل به في الشعار والله من وراء القصد.

أولمبية مختلفة..

لأول مرة نشد الرحال للمشاركة في دورة اولمبية وكلنا امل وثقة واصرار على تحقيق ميدالية في هذه الدورة وخاصة في العاب القوى التي تكاد ارقامنا المسجلة باسم ابطالنا قريبة من الارقام العالمية وتعدت الآسيوية وبالتالي فإن التفاؤل هو الميزة الرئيسية لوفدنا المشارك في اولمبياد ريو دي جنيرو البرازيلية ونتمنى ان تصدق التوقعات كما اشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد العاب القوى الذي اعلنها صريحة بأن المشاركة في الدورة ستكون مختلفة والرجل قريب من ابطاله ومن اوائل الداعمين معنويا لهم والله يوفقكم ان شاء الله برفع اسم مملكتنا الغالية في هذا المحفل الكبير.

*نقلا عن الأيام البحرينية