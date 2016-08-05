العقل والمال والموهبة

على الرغم من النقد الذي يطال إدارات الأندية وعملها، إلا أن هذا لا يمنع من الاعتراف بوجود تطور نسبي فيها، وهذا التطور يختلف بين نادٍ وآخر، كما لا بد من الإشارة إلى أن هناك إدارات تعلمت من أخطائها وحولتها إلى تجارب مفيدة وتجنبت تكرارها.

يرى البعيدون عن المشهد الإداري أن إدارة الأندية أمر سهل للغاية، خصوصاً إذا توافر المال للتعاقد مع لاعبين من وزن ثقيل بإمكانهم كسب الرهان وتحقيق البطولات، وهذه النظرة غير دقيقة، فالإدارات تعيش صراعاً مع الوقت لا يمكن تخيله، فالمال وإن كان مهماً جداً إلا أنه ليس كل شيء، لأنه يحتاج عقولاً واعية خبيرة تجيد استثماره وتوزيعه.

عندما يأتي أصحاب تلك الصورة النمطية إلى الإدارات، تتغير نظرتهم بعد أن يصطدموا بحقيقة أن المال لا يصنع كل شيء من دون إدارة حكيمة تعرف كيف تواجه الصعوبات والمشاكل غير المتوقعة، وتعرف كيف توزع جهدها وتتعامل مع الداخل والخارج.

هناك اهتمام واضح بالمواهب الصغيرة من خلال المدارس والأكاديميات في بعض الأندية، وهذه حالة جيدة تبشر بخير، لأن اللاعب عنصر مهم وأساسي، لكننا لم نرَ من يهتم بتطوير العنصر الإداري في الأندية بما ينسجم مع النقلة الاحترافية وارتفاع معدل الإنفاق على اللاعبين.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية