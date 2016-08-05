لاعبو ليستر سيتي يحصلون على سيارات فارهة

كافأ ليستر سيتي لاعبيه بسيارات رياضية فخمة عربون تقدير لجهودهم في احراز لقب بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم لاما مرة في تاريخه.

وتلقى الانكليزي جيمي فادري والجزائري رياض محرز وزملاؤهما سيارات جديدة من ماركة بي أم آي 8.



وكانت الترشيحات ترجح فوز ليستر باللقب بنسبة 1 الى 5000 ، لكن اللاعبين تفوقوا على انفسهم ومنحوا النادي أغلى لقب منذ تاسيسه.

وسلم النادي لاعبيه 19 سياراة تساوي كل منها 500ر104 جنيه استرليني (350ر136 دولار أميركي، 270و123 يورو)، كجزء من الاتفاق المبرم بين الجانبين حول المكافآت.



ورد مدرب ليستر الايطالي كلاوديو رانييري في مؤتمر صحافي الجمعة على سؤال حول الهدايا "تقدم الهدايا دائما للاعبين وليس للمدرب. أرغب بالتحدث إلى مالك النادي".



وتابع رانييري قبل يومين من مباراة الدرع الخيرية التي تعلن افتتاح الموسم الجديد، "أنا مهتم بالمباراة وليس بالسيارات.



ويستهل ليستر حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الممتاز من بوابة مضيفه هال سيتي العائد إلى الأضواء في 13 آب/أغسطس الجاري



