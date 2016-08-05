منتخب الجزائر يخسر والعراق يتعادل في أولمبياد ريو

تسببت أخطاء الحارس الجزائري فريد شعال في خسارة منتخب بلاده 3-2 أمام هندوراس في بداية مشوار الفريق بمنافسات كرة القدم للرجال في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية بينما تعادل العراق سلبيا مع الدنمرك اليوم الخميس.



وتصدرت هندوراس قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط قبل المواجهة التي ستجمع بين الأرجنتين والبرتغال في وقت لاحق اليوم ضمن المجموعة ذاتها.



وظهر المنتخب الجزائري بوجهين مختلفين على مدار الشوطين حيث اهتزت شباكه بهدفين في الشوط الأول عبر روميل كيوتو بعد 13 دقيقة من البداية وعزز زميله مارسيلو بيريرا النتيجة في الدقيقة 33 من ضربة رأس سهلة أخفق شعال في التصدي لها.



ونجح سفيان بن دبكة في تقليص الفارق من ضربة رأس في الدقيقة 69 قبل أن يتسبب شعال في الهدف الثالث لهندوراس عندما أخفق في الإمساك بكرة عرضية سهلة لتسقط من يديه ويتابعها انطوني لوزانو في الشباك قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة.



وقبل النهاية بخمس دقائق قلص بغداد بونجاح مهاجم السد القطري النتيجة عندما استقبل كرة عرضية على صدره وتابعها في الشباك بقدمه.



وحصد العراق نقطة واحدة بتعادله سلبيا مع الدنمرك ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا البرازيل الدولة المضيفة التي تعادلت سلبيا أيضا مع جنوب افريقيا.



وعزز العراق من سجله الذي شهد عدم خسارته في المباراة الأولى له بمنافسات كرة القدم للرجال بالاولمبياد على الإطلاق.



وأقيمت المباراة في برازيليا أمام جماهير قليلة قبل أن يزيد عددها لمشاهدة نيمار ورفاقه في مباراة جنوب افريقيا.



وتماسك لاعبو العراق والدنمرك في ظل درجات حرارة مرتفعة وخاضوا مباراة مفتوحة وقدموا أداء هجوميا على الاستاد الوطني الذي يسع 72 ألف متفرج.



وسددت الدنمرك في القائم عقب مرور ثلاث دقائق لكن العراق كان صاحب أفضل الفرص بعد ان سدد علي عدنان ثلاث مرات من ركلات حرة ليجبر حارس الدنمرك على التصدي لهم ببراعة.



وعلى الرغم من ان حفل الافتتاح سيقام غدا فان منافسات كرة القدم للرجال بدأت قبلها بنحو 24 ساعة وعقب يوم واحد من انطلاق منافسات كرة القدم للسيدات. ويشارك 12 فريقا في منافسات السيدات و16 في منافسات الرجال.



وتقام منافسات كرة القدم بالاولمبياد في مدينة ريو المستضيفة وست مدن أخرى بالبرازيل.