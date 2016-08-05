.. وبدأ الموسم

لم يدم الهدوء طويلاً.. بعد اختتام يورو 2016 في فرنسا والتي شهدت فوز البرتغال باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخها في 10 يوليو، تنطلق مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو باشتراك 16 منتخباً بينها منتخبا العراق والجزائر.. ومعروف أن المسابقة مخصصة للاعبين دون 23 عاماً باستثناء ثلاثة.

وسبق لمنتخب العراق أن شارك في دورة أثينا 2004 وحل رابعاً فأفلتت منه البرونزية بعدما خسر أمام إيطاليا بهدف لجيلاردينو، وقد حجز بطاقته الى الريو بفضل فوزه على نظيره القطري 2-1 في مباراة المركز الثالث لبطولة آسيا دون 23 عاماً أواخر يناير الماضي.. أما منافسوه في الدورة الأولمبية الجديدة فمنتخبات البرازيل وجنونب افريقيا والدنمارك (المجموعة الأولى).. وتم اختيار أحمد إبراهيم وسعد عبدالأمير وحمادي أحمد من المنتخب الأول لتدعيم تشكيلة منتخب الشباب.

من جانبه سيشارك منتخب الجزائر في الدورة الأولمبية للمرة الأولى بعدما حل ثانياً خلف نظيره النيجيري في بطولة إفريقيا دون 23 عاماً في ديسمبر الماضي، وهو سيلعب ضمن المجموعة الرابعة مع الأرجنتين وهندوراس والبرتغال.. وتضم التشكيلة من لاعبي فوق 23 عاماً مهاجم السد بغداد بونجاح وكذلك عبد الغني ديمو وسفيان بن دبكا.

ويقود هداف المنتخب الأول بيرالتا تشكيلة المكسيك صاحبة ذهبية لندن 2012 في حين يقود مهاجم توتنهام هونغ مين سون منتخب كوريا الجنوبية، ولاعب وسط تشلسي جون أوبي ميكل منتخب نيجيريا، ويضم منتخب ألمانيا أكثر من لاعب معروف أمثال الشقيقين بندر وغورتسكا وبرانت وغينتر وماكس ماير.. والأهم بالنسبة الى البرازيل صاحبة الضيافة أن تنتزع اللقب الوحيد الذي يخلو منه سجلها الذهبي لعلها تنسى ذكريات مونديالها قبل عامين.. والبركة بنيمار.

واعتباراً من السبت المقبل ستدب العافية تدريجياً في الملاعب الأوروبية عندما يلعب باريس سان جرمان ضد ليون لنيل كأس الأبطال على استاد فورثيرسي بمدينة كلاغنفورت النمساوية.. سان جرمان الذي فقد إبراهيموفيتش ضم بن عرفة والبلجيكي مونييه والبولندي كريخوفياك وأخيراُ مهاجم ريال مدريد خيسي (مقابل 25 مليون يورو) لأن وجود كافاني وحده في مركز رأس الحربة لا يكفي.. وكان الفريق الباريسي الساعي الى الفوز بكأس الأبطال للمرة الرابعة على التوالي فاز بقيادة مدرب الإسباني الجديد أوناي إيميري على الإنتر 3-1 وريال مدريد 3-1 وليستر سيتي 4-صفر.

وبعد 24 ساعة، أي الأحد، يلتقي في استاد ويمبلي ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي ومانشستر يونايتد حامل الكأس لنيل درع "كوميونيتي شيلد".. سبق لليونايتد أن أحرز اللقب للمرة الأخيرة عام 2013، وهو عازم بقيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو على استعادة الأمجاد التي بناها أليكس فيرغسون المعتزل قبل 3 سنوات.. والتدعيم الأبرز للفريق كان ضم إبراهيموفيتش فضلاً عن مخيتاريان وبايي.. من جانبه فإن الكثيرين يعتقدون بأن ليستر سيتي لن يكرر "فعلته"، ليس لأنه فقد لاعب الارتكاز كانتيه المنتقل الى تشلسي بل لأن الأندية الخمسة الكبرى لن تظهر كلها بمستوى متذبذب كما حدث لها في الموسم المنصرم من اليونايتد الى السيتي وأرسنال وتشلسي وليفربول.

عموماً، حديث طويل سيفرض نفسه عن البريمير ليغ عندما تبدأ "حربه" في 13 الجاري وخصوصاً أن أنديته مصممة على"تعرية" معظم أندية العالم من لاعبيها بفضل جبروتها المالي.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية