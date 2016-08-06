مسعود: روح الاتحاد عادت.. وهذا سر الانتصارات

أكد أحمد مسعود، رئيس اتحاد جدة، حاجة ناديه إلى دعم جميع الاتحاديين للإدارة، مشيرا إلى سعيه الجاد للمساهمة في إسعاد الجماهير من خلال تحقيق المنجزات.

وقال مسعود في تصريحات خاصة لـ"قناة العربية" على هامش كأس تبوك الدولية: " النادي في حاجة الى وقفة الجميع ووقفة من كل الاتحاديين". ويكمل: "لا تهمني الانجازات التي ساهمت فيها، يهمني خدمة نادي الاتحاد وإفراح الجماهير وإن شاء الله نحقق ما تريده".

وحول اللاعبين والعمل على مزيد من الصفقات التي تخدم الفريق الأصفر: " توفقنا في اللاعبين المحترفين وكلهم ممتازين واذكر بالضبط مثلا فهد الأنصاري كان لاعب الكويت وهو مميز واخلاقه رائعة وايضا كابتن احمد العكايشي لاعب منتخب تونس، ايضا محمود كهربا لاعب مميز". ويكمل حديثه قائلاً: " اللاعبين لدينا رجال ولمن ينزلوا الملعب يكون عليهم الشغل ويفرحوا الجماهير وانا متاكد انهم سوف يعملوا على هذا الشيء".

وحول دورة تبوك الدولية التي حصل فيها الاتحاد على المركز الثالث: "الحمد لله تواجدنا في هذه الدورة، وسمو الامير فهد بن سلطان عمل حاجة ممتازة لمنطقة تبوك ونحن سعداء مع الاندية الاخرى في هذه الدورة وان شاء الله وعد سمو الامير تكون سنوية البطولة ونتواجد فيها".

