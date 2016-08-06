الأميركية ثراشر تفوز بأول ذهبية رماية في أولمبياد ريو

أحرزت الأميركية الشابة فيرجينيا ثراشر أول ميدالية ذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعدما حافظت على هدوئها وتفوقت على منافستين صينيتين في منافسات بندقية ضغط الهواء للسيدات من 10 أمتار بالرماية اليوم السبت.

وتغلبت ثراشر (19 عاما) على الصينية دو لي صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004 بعدما سجلت رقما أولمبيا بلغ 208 نقاط. وجاءت الصينية يي سيلينغ - البطلة الأولمبية منذ أربع سنوات - في المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية.

وتسلمت ثراشر أول ذهبية في دورة الألعاب من توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وهذه أول مشاركة للمتسابقة الأمريكية في الأولمبياد وتنافست بقوة مع الروسية داريا فدوفينا التي تراجعت واحتلت المركز الخامس في النهاية بينما جاءت الألمانية باربرا إنجليدر في المركز الرابع.

وشهدت المنافسات مشاركة المصريتين شيماء حشاد وهدير مخيمر لكنهما فشلا في بلوغ الدور النهائي من التصفيات.

ففي الدور التمهيدي جاءت شيماء في المركز 27 بينما احتلت هدير المركز 49 وتأهلت أول ثماني لاعبات فقط إلى الدور النهائي قبل أن تنجح ثراثر في اقتناص الذهبية.