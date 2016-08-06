الاتحاد المغربي يؤكد براءة ملاكمه حسن السعادة من التحرش

نفى الاتحاد المغربي للملاكمة التهم الموجهة إلى ملاكمه حسن السعادة الذي أوقفته الشرطة البرازيلية بسبب مزاعم اعتداء جنسي على عاملتي تنظيف في القرية الأولمبية قبل ساعات من حفل افتتاح ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية.

وأوضح الاتحاد المغربي في بيان له "طبقا للمعلومات المتعلقة بالملاكم حسن السعادة الذي أوقف الجمعة، 5 آب/اغسطس، ووجهت إليه تهمة التحرش الجنسي بخادمتين من القرية الاولمبية، يعتبر الاتحاد المغربي للملاكمة أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته".

وأضاف "نحن نؤكد أن ملاكمين من الشهود كانا متواجدين في الاستوديو لحظة الاحداث المزعومة، وكانت الأبواب مفتوحة، ولم يسمع اي صراخ، ولا أي شكاوى".

وتابع "الملاكم حسن السعادة يعلن أن موظفتي الصيانة جاءتا الى الغرفة وطلبتا دبابيس تم منحها اليهما"، مشيرا الى انه "لا يفهم التهم الموجهة اليه. والاتحاد المغربي يتعهد بتوفير المزيد من المعلومات حول هذا الحادث، ويأمل في أن يتم الكشف عن الحقيقة".

وكانت الشرطة البرازيلية اوضحت امس في بيان ارسل الى وكالة فرانس برس: "بحسب التحقيق، قام الرياضي في 3 آب/اغسطس باغتصاب عاملتي تنظيف برازيليتين في قرية الرياضيين (الاولمبية)".

وأضافت: "بحسب ادلة تم جمعها، تم ايقاف الملاكم احتياطيا لمدة 15 يوما".

وفي البرازيل، يتم استخدام عبارة "اغتصاب" لاي نوع من الاعتداءات الجنسية.

وكان مقررا ان يبدأ السعادة مشواره في الالعاب الاولمبية اليوم السبت بمواجهة التركي محمد ندير أونال في الدور الاول لوزن 81 كلغ، واعتبر خاسرا بالانسحاب.

وبحسب الشرطة، اوضح موقع "جي1" لقناة غلوبو ان الملاكم استدعى السيدتين الى غرفته بدعوى انه بحاجة الى معلومة. وبمجرد دخولهما هاجمهما مداعبا فخذي احداهما وثديي الاخرى.

وكان رياضيان اخران داخل غرفة السعادة بيد انهما لم يتدخلا بحسب "جي1". ونجحت السيدتان بعد ذلك في الفرار.

وتوج السعادة ببطولة المغرب عام 2012 وتأهل الى ريو 2016 في حزيران/يونيو الماضي عقب دورة في باكو.

وأوقف رجل امن خاص في 31 تموز/يوليو بعدما اعتدى جنسيا على إطفائية عندما كانت نائمة في مركز بالقرب من القرية الاولمبية في ريو.