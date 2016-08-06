الاتحاد يهزم النصر في بطولة تبوك الدولية

حقق الاتحاد المركز الثالث في بطولة تبوك الدولية الودية بعد ان فاز على النصر 3-2 على ملعب الملك خالد بمدينة تبوك السعودية يوم الجمعة فيما حصد كأس البطولة فريق الوداد المغربي على حساب الانتاج المصري 1-صفر.

ودخل الفريق الاتحادي اللقاء بتشكيل مكون من عساف القرني وعدنان فلاته وبدر النخلي وأحمد عسيري وعبدالله شهيل وجمال باجندوح فهد الانصاري وكارلوس ومحمد كهربا وعبدالرحمن الغامدي واحمد العكايشي.

فيما زج مدرب النصر بتشكيل مكون من حسين شيعان وخالد الغامدي ومحمد عيد وعبدالله مادو وأحمد عكاش وعوض خميس وعصام القرني وشايع شراحيلي واحمد الفريدي وحسين عبدالغني ونايف هزازي.

وجاء شوط اللقاء الأول بخطورة نصراوية في نصفه الأول هدد من خلالها مرمى الاتحاد بعدة هجمات، فيما طرد قائد النصر حسين عبد الغني بسبب مشاداة مع الفريق الأصفر، واينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين .

و مع بداية الشوط الثاني تقدم الاتحاد بالهدف الأول عبر عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة 47، وعادل بعدها نايف هزازي للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 52، و في الدقيقة 81 عاد فهد الأنصاري وتقدم للإتحاد برأسية، لكن محمد عيد عادل النتيجة برأسية أيضاً في الدقيقة 84، وقبل نهاية اللقاء سجل فهد المولد حارس النصر محرزاً الهدف الثالث والفوز في الدقيقة 88.