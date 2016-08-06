التعاون: تعاقدنا مع المغربي منير الحمداوي

أعلنت إدارة نادي التعاون السعودي، عن تعاقدها مع اللاعب المغربي منير الحمداوي لمدة عام قابل للتجديد، وذلك ضمن خبر نشره الحساب الرسمي في تويتر يوم السبت.

وقال حساب الفريق الأصفر: "تم التعاقد مع الحمداوي بناء على التوصية الفنية من المدرب داريو كالزيتش، فيما تكفل بالصفقة الشرفي تركي آل الشيخ".

ويعتبر الحمداوي لاعب كرة قدم مغربيا من مواليد مدينة روتردام الهولندية عام 1984، وسبق له اللعب مع نادي أم صلال القطري الذي انتقل إليه قادما من صفوف أزيد الكمار الهولندي، كما لعب في نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي.