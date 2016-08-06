الهلال: اتفقنا مع الأورغوياني ميليسي

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي عن توقيع عقد مبدئي مع نيوكولاس ميليسي لاعب وسط فريق كولونا الأورغوياني، وذلك بحسب ما نشره الحساب الرسمي في تويتر يوم الجمعة.

وقال الخبر الأزرق، أنه سوف يتم استكمال إجراءات التوقيع النهائي مع اللاعب وناديه الأصلي؛ بعد اجتياز اللاعب الفحوص الطبية.

وجاء اختيار لاعب خط الوسط "يوكولاس ميليسي بتوصية من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الأوروغوياني "جوستافو ماتوساس"؛ بناءً على حاجة الفريق الفنية للموسم المقبل.

هذا وسيلتحق "نيوكولاس ميليسي ببعثة الفريق المتواجدة حاليًا في لندن. يذكر أنّ الأمير نواف بن سعد رئيس النادي تكفّل بقيمة انتقال اللاعب من ناديه إلى "الهلال"، كما تكفل سموه بمقدم عقد اللاعب.