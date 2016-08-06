ليفربول يهزم برشلونة برباعية في كأس الأبطال

تلقى فريق برشلونة الإسباني هزيمة ساحقة أمام نظيره ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، مساء السبت، على ملعب "ويمبلي" بإنجلترا في بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

سجل رباعية ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 15 وخافيير ماسكيرانو في الدقيقة 47 في مرماه وأوريجي في الدقيقة 48 وجروجيتش في الدقيقة 90+3.

وقدم ليفربول عرضاً رائعاً بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد انهياراً دفاعياً وبدنياً للاعبي برشلونة الذين كانوا بعيدين عن أدائهم المعهود.

الاستحواذ كان من نصيب برشلونة في بداية المباراة مع تحرك سريع من أردا توران لم يكتمل بينما نجح ليفربول في تبادل الكرة في وسط الملعب وانحصرت المباراة في الربع ساعة الأولى في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 15، نجح ليفربول في تسجيل الهدف الأول عن طريق ساديو ماني بعد فاصل من التمريرات السريعة والمنظمة من فيرمينو ولالانا بعد تمريرة خاطئة من أردا توران لتصل في النهاية إلى الوافد الجديد ساديو ماني ليهز الشباك ببراعة.

ليفربول واصل تحركاته الهجومية مع محاولة من فيرمينو اصطدمت في أقدام مدافعي برشلونة قبل أن يحرم القائم الأيسر هدفاً محققاً للبارسا بعدما تصدى لتسديدة الساحر ليونيل ميسي الذي أفلت من الرقابة ببراعة.

السيطرة دانت لبرشلونة بعد مرور 25 دقيقة مع التقاط للحارس مينولييه لتمريرة من ميسي قبل أن يخطف حارس الريدز الأضواء بتصديه لتسديدة ميسي من جديد في الدقيقة 28 وأهدر التركي أردا توران بغرابة هدف التعادل للبارسا والمرمى شبه خالي في ظل سقوط مينولييه أرضاً.

ظهر ليفربول هجومياً من جديد بمراوغة من فيرمينو ثم تحكم رائع من كوتينيو الذي أبدع في هجمة مميزة في الدقيقة 32 بعدما انقض على الكرة عقب سقوط ماسكيرانو وراوغ باقتدار ولكنه سدد فوق العارضة.

هجمة آخرى من ليفربول عن طريق كوتينيو وتمريرة إلى فيرمينو المنطلق الذي مرر إلى ساديو ماني ولكن دفاع البارسا أنقذ الموقف ، وواصل برشلونة مسلسل إهدار الفرص بعدما فشل لويس سواريز في تكليل هجمة ميسي وانطلاقته السريعة وتمريرته الذكية بعدما أبعد دفاع الريدز الكرة الخطيرة.

وأنقذ مينولييه مجدداً ليفربول من انفراد لسواريز من تمريرة سحرية من الحدادي ولكن الحارس البلجيكي يتألق ويمنع التعادل في الدقيقة 40 ، وأجرى ليفربول تغييره الأول بنزول ألبرتو مورينو بدلاً من جيمس ميلنر في الدقيقة 42.

الشوط الأول انتهى بتقدم ليفربول الذي أجرى 3 تغييرات مع بداية الشوط الثاني بمشاركة هندرسون وستيوارت وأوريجي على حساب كان ولالانا وكوتينيو بينما دفع برشلونة بالحارس كلاوديو برافو بدلاً من تيرشيجن.

ونجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 46 من خلال ماسكيرانو في مرماه حين حاول إبعاد تسديدة من البديل هندرسون بعد هجمة منظمة وسريعة من أوريجي.

وسجل النجم البلجيكي أوريجي في الدقيقة 48 الهدف الثالث لصالح ليفربول من خطأ كبير من بوسكيتس لينقض فيرمينو على الكرة ويمرر إلى أوريجي الذي هز الشباك ببراعة.

دفاع برشلونة انهار بعد ثلاثية ليفربول الذي أهدر محاولة قريبة من تمريرة عرضية لم تكتمل ثم انفراد خطير من فيرمينو في الدقيقة 58 مر بجوار القائم ، وحاول برشلونة الانتفاضة بمحاولة من سواريز.

وأشرك البارسا في الدقيقة 59 جيرارد بيكيه وراكيتيش ولوكاس دين وإنييستا بدلاً من ماسكيرانو وبوسكيتس وكمارا وتوران في محاولة لإعادة التوازن للخط الخلفي ووسط الملعب.

حاول برشلونة الوصول لمرمى ليفربول من جديد بتمريرة عرضية من سواريز ، واحتسب الحكم خطأ ضد منير الحدادي مع نشاط هجومي كتالوني رد عليه ليفربول بتسديدة خطيرة من جانب النجم ساديو ماني مرت بجوار القائم.

وأشرك ليفربول 3 تغييرات آخرى بنزول داني إنجز وماركوفيتش وجروجيتش بدلاً من ماني وفيرمينو وفاينالدوم.. وتصدى المدافع لوفرين لتسديدة من ميسي ثم أضاع الحدادي الهدف والمرمى شبه خالي في الدقيقة 73 ، ودفع البارسا بالثلاثي ماجويكا وألفارو وسامبر بدلاً من سواريز وميسي ودينيس سواريز.

أفسد دفاع ليفربول تمريرة بينية من جانب إنييستا بجانب تمريرة عرضية تألق الريدز في إبعادها ، وفرض برشلونة حصاراً هجومياً في الدقائق الأخيرة على ليفربول الذي تراجع للخلف.

ليفربول ذاد عن مرماه في الدقائق الأخيرة مع الضغط الكتالوني مع إصابة لوفرين وخروجه من المباراة قبل أن يسجل البديل جروجيتش الهدف الرابع في اللحظات الأخيرة من ضربة رأس رائعة لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بالأربعة.